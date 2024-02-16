Corpo de Bombeiros faz buscas por homem que se afogou em Castelo

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por um homem desaparecido após se afogar em um rio de Castelo, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (16). Segundo a corporação, a equipe do Posto Avançado dos Bombeiros (PAB) do município e uma equipe de mergulho atuam nas buscas, que estão em andamento. A idade e a dinâmica do afogamento não foram informados.