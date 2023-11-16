Capixaba que estava desaparecida na Europa faz contato com a família

"Ela ligou para a mãe dela e falou que estava bem, que estava na Inglaterra, mas não falou a localidade específica. Disse que sofreu um acidente e perdeu o telefone. Ela ligou de um telefone público. Nosso alívio é que ela está viva, mas permanece a preocupação de onde ela está, porque a gente não sabe exatamente", contou Marianna Amorim, prima de Caroline.