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Capixaba que estava desaparecida na Europa faz contato com a família

Caroline Schroeder Amorim foi para a Europa participar de um curso de bartender, mas estava sem dar notícias desde o dia 13 de outubro
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 nov 2023 às 08:10

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 08:10

Caroline Schroeder Amorim
Caroline Schroeder Amorim foi para a Europa participar de um curso de bartender e desapareceu  Crédito: Acervo Pessoal
A capixaba Caroline Schroeder Amorim, de 30 anos, que estava na Europa sem dar notícias desde o dia 13 de outubro, fez contato com a família na última quarta-feira (15). A bartender disse que sofreu um acidente e perdeu o celular, por isso não conseguiu falar com ninguém. Ela afirmou ainda que teria saído de um coma dois dias antes. 
"Ela ligou para a mãe dela e falou que estava bem, que estava na Inglaterra, mas não falou a localidade específica. Disse que sofreu um acidente e perdeu o telefone. Ela ligou de um telefone público. Nosso alívio é que ela está viva, mas permanece a preocupação de onde ela está, porque a gente não sabe exatamente", contou Marianna Amorim, prima de Caroline. 
Caroline foi até a Europa para participar de uma convenção de bartenders. No dia 13 de outubro, última vez que havia dado notícias, ela falou com uma amiga que estava na Estação Gare du Nord, em Paris, na França, e que seguiria para Londres (Inglaterra).
Angustiados com o sumiço, familiares da bartender recorreram à Polícia Federal e enviaram e-mails à embaixada do Brasil em Paris, mas não tiveram retorno. Agora, eles aguardam que Caroline faça um novo contato, já que ela prometeu que ligaria novamente nesta quinta-feira (16). 

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