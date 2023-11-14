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Família do ES busca por capixaba desaparecida na Europa

Caroline Schroeder Amorim, de 30 anos, é moradora de Vila Velha e estava na França para uma convenção de bartenders. De Paris, ela seguiria para Londres, mas desapareceu há cerca de um mês
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 nov 2023 às 16:06

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 16:06

Caroline Schroeder Amorim
Caroline Schroeder Amorim foi para a Europa participar de um curso de bartender e desapareceu há cerca de um mês Crédito: Acervo Pessoal
Há pouco mais de um mês, a família de Caroline Schroeder Amorim, de 30 anos, vive dias de angústia com a falta de notícias. A bartender, moradora de Vila Velha, estava na Europa, onde participaria de uma convenção de bartenders.
A última vez que a família teve informações sobre a Caroline, foi no dia 13 de outubro, quando conversou com uma amiga. Ela estava na Estação Gare du Nord, em Paris, na França, e disse à amiga que seguiria para Londres. Desde então, não souberam mais de Caroline.
Marianna Amorim, prima da mulher, contou que a família estava angustiada com a falta de notícias e que foram à Polícia Federal e enviaram e-mails à embaixada do Brasil em Paris, mas continuam sem respostas.
“Estamos fazendo tudo o que podemos. Divulgando nas redes sociais, entrando em contato com amigos na Europa. Compartilhando sobre o desaparecimento em todos os lugares que conseguimos”, disse Marianna.
A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Caroline ou conheça alguém que possa ter, entre em contato através do (27) 99703-0247.
A reportagem procurou a embaixada do Brasil em Paris, o Itamaraty e a Polícia Federal. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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