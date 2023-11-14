Família do ES busca por capixaba desaparecida na Europa

Caroline Schroeder Amorim foi para a Europa participar de um curso de bartender e desapareceu há cerca de um mês Crédito: Acervo Pessoal

Há pouco mais de um mês, a família de Caroline Schroeder Amorim, de 30 anos, vive dias de angústia com a falta de notícias. A bartender, moradora de Vila Velha , estava na Europa, onde participaria de uma convenção de bartenders.

A última vez que a família teve informações sobre a Caroline, foi no dia 13 de outubro, quando conversou com uma amiga. Ela estava na Estação Gare du Nord, em Paris, na França, e disse à amiga que seguiria para Londres. Desde então, não souberam mais de Caroline.

Marianna Amorim, prima da mulher, contou que a família estava angustiada com a falta de notícias e que foram à Polícia Federal e enviaram e-mails à embaixada do Brasil em Paris, mas continuam sem respostas.

“Estamos fazendo tudo o que podemos. Divulgando nas redes sociais, entrando em contato com amigos na Europa. Compartilhando sobre o desaparecimento em todos os lugares que conseguimos”, disse Marianna.

A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Caroline ou conheça alguém que possa ter, entre em contato através do (27) 99703-0247.