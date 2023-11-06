Família de Muniz Freire pede ajuda para achar jovem que sumiu em Viana

Após a publicação da reportagem, a família informou que o jovem foi encontrado e passa bem, por isso o nome e a foto dele foram retirados. Mais detalhes não foram repassados.

Familiares e amigos pediram ajuda para encontrar um trabalhador rural de 19 anos que não dava notícias desde o dia 4 de outubro. O jovem é morador de Piaçu, Distrito de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.

Segundo um amigo, o rapaz foi visto pela última vez em Viana, e uma irmã esteve na cidade para tentar localizá-lo, sem sucesso. “Ele é bem simples, da roça. Todos os familiares e amigos estão à procura dele. Ele nunca tinha ido para a Grande Vitória, por isso estamos tão preocupados. Pode ser que esteja encontrando dificuldades na volta para a casa e pode estar perdido", desabafou.