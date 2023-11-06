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Família de Muniz Freire pede ajuda para achar jovem que sumiu em Viana

Um jovem de 19 anos não dava notícias desde o dia 4 de outubro; um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 nov 2023 às 16:48

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 16:48

Atualização

07/11/2023 - 6:01
Após a publicação da reportagem, a família informou que o jovem foi encontrado e passa bem, por isso o nome e a foto dele foram retirados. Mais detalhes não foram repassados. 
Familiares e amigos pediram ajuda para encontrar um trabalhador rural de 19 anos que não dava notícias desde o dia 4 de outubro. O jovem é morador de Piaçu, Distrito de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.
Segundo um amigo, o rapaz foi visto pela última vez em Viana, e uma irmã esteve na cidade para tentar localizá-lo, sem sucesso. “Ele é bem simples, da roça. Todos os familiares e amigos estão à procura dele. Ele nunca tinha ido para a Grande Vitória, por isso estamos tão preocupados. Pode ser que esteja encontrando dificuldades na volta para a casa e pode estar perdido", desabafou.

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