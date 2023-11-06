Justiça manda soltar filha presa suspeita de maltratar a mãe em Colatina

Aposentada contou aos policiais que dormia sobre as ripas de uma cama sem colchão Crédito: Heriklis Douglas

Conforme consta no termo de audiência de custódia, realizada no último sábado (4), o juiz Menandro Taufner Gomes determinou que a filha da aposentada seja posta em liberdade caso não esteja presa por outro motivo. Além disso, o magistrado solicitou que sejam cumpridas medidas cautelares, como "proibição de aproximação da ofendida e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens)."

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste, o sargento Rodrigues, da Polícia Militar, informou que os agentes chegaram até à casa por meio de uma denúncia de que a filha da idosa e mais dois homens, cujos nomes também não serão divulgados para preservar a vítima, estariam praticando roubos na região.

Segundo o sargento, um dos homens era companheiro da filha da aposentada; o outro, era cunhado. Ainda segundo o policial, a casa estava abandonada na propriedade rural e teria sido invadida pelos três suspeitos. No entanto, os vizinhos e o dono da propriedade não tinham conhecimento de que a idosa estava sendo mantida em situações de maus-tratos na casa.

À polícia, a aposentada contou que vivia na residência há pelo menos dois meses. Ela também disse aos agentes que vinha sendo agredida, que dormia em uma cama sem colchão e que mal recebia alimentação. Além disso, a filha e os outros dois homens mantinham a idosa na casa e ficavam com todo o dinheiro da aposentadoria da vítima.

Idosa é encontrada em situação de maus-tratos na zona rural de Colatina

A vítima ainda disse aos militares que ficava sozinha na residência, que necessitava de remédios controlados que não eram dados há meses, e que apenas na quinta-feira havia comido um pouco de arroz com feijão, pela manhã.

A aposentada foi levada para o pronto-socorro do Hospital Sílvio Avidos e, após passar por uma triagem, foi constatado que necessitava de atendimento médico de urgência.

"Ela estava com a pressão e glicose alterada, sem tomar banho a vários dias" Sargento Rodrigues - Entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste

Após receber alta hospitalar, o juiz determinou no termo de audiência de custódia que o secretário de Saúde de Colatina realize o encaminhamento da aposentada "ao Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) e à instituição de longa permanência para idosos, acompanhada de seus pertences, inclusive cartões nos quais recebe seu benefício", salientou.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Colatina informou, em nota, que assim que foi acionada, uma equipe da Assistência Social da cidade foi até o hospital onde a idosa estava internada. Segundo a administração municipal, a aposentada já foi levada para uma Instituição de Longa Permanência.

O órgão comunicou ainda que a equipe está fazendo uma busca para encontrar familiares da idosa. "Enquanto isso ela será acompanhada por uma equipe multidisciplinar com médicos, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais", informou.