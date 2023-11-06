Caminhão tomba em acidente com carro na BR 259 em Colatina

Um caminhão capotou após se envolver em um acidente com um carro no km 35 da BR 259, distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta de 5h30 desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas dos dois veículos ficaram feridos. Em atualização, às 11h, o trânsito foi liberado nos dois sentidos, após ficar durante quase toda a manhã em interdição parcial.
Uma foto mostra o veículo maior tombado ocupando parte de uma pista e todo o acostamento. É possível ver que a cabine ficou bastante danificada. O automóvel não aparece nas imagens. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. A ocorrência ainda está em andamento, com a presença de agentes da PRF no local.