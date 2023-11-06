Motociclista morre em acidente com carro na BR 262 em Marechal Floriano

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro no km 54 da BR 262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. A colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte do condutor no local.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações da ocorrência. Por nota, a instituição policial informou que perícia foi acionada para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na BR 262, na zona rural de Marechal Floriano. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal.