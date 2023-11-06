Carro capota em acidente e deixa três feridos em rodovia de Pinheiros

O motorista de um carro perdeu o controle da direção e capotou com o veículo às margens da ES 313, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (5). Segundo informações da Polícia Militar, o acidente deixou três pessoas feridas, mas não há informações sobre quantas pessoas estavam no automóvel. A reportagem está apurando mais detalhes sobre quem são as vítimas e o estado de saúde delas.
Conforme boletim de ocorrência da PM, o motorista do carro contou aos militares que perdeu controle da direção após bater em uma pedra na rodovia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Imagens mostram o automóvel, que estava com uma carroceria, tombado.
Devido aos ferimentos, as vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Segundo a PM, uma delas precisou ser levada para um hospital de Colatina.