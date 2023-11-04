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Maus-tratos

Filha é detida suspeita de agredir e deixar idosa sem comer em Colatina

Mãe de 66 anos contou que dormia sobre ripas de madeira da cama e ficava sem alimentação durante dias; outros dois homens que viviam na mesma casa foram levados para a delegacia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 nov 2023 às 14:13

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 14:13

Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina
Idosa foi internada no Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação
Uma idosa de 66 anos foi encontrada pela Polícia Militar em situação de maus-tratos na noite de quinta-feira (2) em Córrego do Limão, na zona rural de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Ela estava desnutrida, deitada sobre as ripas de uma cama sem colchão e com dores no corpo. A filha e dois homens que moravam com a idosa foram detidos e levados para a delegacia.
De acordo com o registro da polícia, eles receberam a denúncia de que, na casa, uma idosa vinha sofrendo agressões físicas. No local, a polícia encontrou os dois homens e a filha da idosa. Os militares constataram que, enquanto os demais moradores dormiam em colchão, a idosa estava deitada sobre as ripas de madeira da cama.
A vítima disse aos militares que sentia muitas dores nas costas e no peito. Além disso, confessou que sofre agressões e ameaças de morte da filha e dos homens que moram com ela.
A vítima também falou para os militares que fica sozinha na residência, que necessita de remédios controlados que não são dados há meses, fica sem alimentação e que apenas na quinta-feira havia comido um pouco de arroz com feijão, pela manhã.
A idosa foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Sílvio Avidos e, após passar por triagem, foi constatado que necessitava de atendimento médico de urgência. Ela permaneceu internada e, assim que receber alta médica, segundo informações da unidade aos policiais, será encaminhada à assistência social.
A filha e os homens foram levados para a delegacia de Colatina. Em nota, a Polícia Civil informou que os três suspeitos, sendo uma mulher e dois homens, foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina e autuados em flagrante por maus-tratos contra pessoa idosa. A mulher também foi autuada por violência financeira contra pessoa idosa. Os três foram encaminhados ao sistema prisional.

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