Filha é detida suspeita de agredir e deixar idosa sem comer em Colatina

Idosa foi internada no Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação

Uma idosa de 66 anos foi encontrada pela Polícia Militar em situação de maus-tratos na noite de quinta-feira (2) em Córrego do Limão, na zona rural de Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo. Ela estava desnutrida, deitada sobre as ripas de uma cama sem colchão e com dores no corpo. A filha e dois homens que moravam com a idosa foram detidos e levados para a delegacia.

De acordo com o registro da polícia, eles receberam a denúncia de que, na casa, uma idosa vinha sofrendo agressões físicas. No local, a polícia encontrou os dois homens e a filha da idosa. Os militares constataram que, enquanto os demais moradores dormiam em colchão, a idosa estava deitada sobre as ripas de madeira da cama.

A vítima disse aos militares que sentia muitas dores nas costas e no peito. Além disso, confessou que sofre agressões e ameaças de morte da filha e dos homens que moram com ela.

A vítima também falou para os militares que fica sozinha na residência, que necessita de remédios controlados que não são dados há meses, fica sem alimentação e que apenas na quinta-feira havia comido um pouco de arroz com feijão, pela manhã.

A idosa foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Sílvio Avidos e, após passar por triagem, foi constatado que necessitava de atendimento médico de urgência. Ela permaneceu internada e, assim que receber alta médica, segundo informações da unidade aos policiais, será encaminhada à assistência social.