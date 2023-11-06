Apreensão de 1,5 tonelada de cocaína em navio é a maior da história do ES

“Até onde nós conseguimos fazer um levantamento, a partir do passado, até agora nós não encontramos nenhum outro caso em que uma única embarcação em portos do Espírito Santo tivesse uma quantidade de droga tão grande como essa apreensão de ontem”, declarou o chefe da Alfândega de Vitória, Douglas Koehler.

“Isso mostra que o Espírito Santo é um Estado onde ocorre uma ação em conjunto que tem a capacidade, possibilidade, meios de desarticular e produzir um impacto tão grande em criminosos. Isso é de um valor enorme. A gente fica falando em peso, mas a tradução financeira disso é altíssima, então é algo que causa bastante impacto dentro do país e para o nosso Estado. Mostra que aqui não é um lugar seguro para fazer tráfico”, prosseguiu.

Apesar de citarem que o volume da droga apreendida representa uma quantia financeira alta, o valor não foi revelado pelas autoridades. Conforme explicado pela Polícia Federal, após a apreensão e finalização da pesagem, a cocaína será incinerada e destruída.

Tripulantes serão investigados

Operação encontra 1,5 tonelada de cocaína em navio no Porto de Vitória Crédito: Polícia Federal

O navio então voltou ao Brasil e a Polícia Federal do Espírito Santo recebeu a denúncia de que ainda havia 1,5 tonelada do entorpecente escondido, não encontrada pelos policiais alemães. Quando foi atracar no Porto de Vitória, trazendo veículos, os policiais federais e os agentes da Receita fizeram uma varredura e encontraram o restante da droga.

Diferentemente de outras apreensões ocorridas no Estado, quando drogas eram colocadas em cascos ou em caixas de máquinas de navios por mergulhadores , o material foi encontrado no interior da embarcação e foi içado (puxado para cima) por cordas. A região onde a cocaína foi colocada inicialmente no navio não foi informada, mas o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, garantiu que isso não ocorreu em território capixaba.

Ricas explicou que, como os entorpecentes foram içados, pode ter havido participação de tripulantes do navio. Por conta disso, todos tiveram as digitais colhidas e não podem deixar o Brasil até que a comparação seja finalizada.

"Pretendemos não liberar a saída dos tripulantes do Brasil até que a gente tenha o resultado das comparações de impressões digitais. Quem for identificado poderá ser preso. Isso é importante porque depois que essas pessoas saem do Brasil, não temos mais controle. Há uma suspeita muito grande que teve participação de algum tripulante para colocar a droga no navio”, pontuou.

Ao todo, são 28 tripulantes, a maioria de origem filipina. A previsão inicial é a de que o navio deixe a Capital na tarde de terça-feira (7), conforme divulgado pelo portal da VPorts, administradora do porto.f