Golpe da chamada de vídeo: como usuário vira vítima ao atender ligação

Na mesma velocidade dos avanços tecnológicos está também a mente de criminosos que se aproveitam de toda e qualquer situação para aplicar golpes diariamente. Um dos mais recentes é conhecido como "golpe da chamada de vídeo", por meio do qual, apenas com uma ligação, os golpistas conseguem chantagear e extorquir dinheiro das vítimas. Assista:
COMO FUNCIONA
- O usuário de aplicativo de mensagens recebe a ligação de um número desconhecido. Ao atender, a pessoa pode se deparar com uma imagem pornográfica ou, até mesmo, que envolva pedofilia. Uma captura da tela é feita no momento que a vítima atende, aparecendo o rosto dela.
- Após isso, os criminosos mandam mensagens com a captura da tela na qual mostra o rosto da vítima, fazendo ameaças e pedindo dinheiro para que o registro não seja divulgado em redes sociais ou enviado a familiares.
Como não cair
O professor universitário e especialista em Segurança da Informação Otávio Lube orientou que o primeiro passo para evitar o golpe é saber diferenciar uma chamada de vídeo de uma ligação comum, apenas de voz. “Muitas pessoas acabam achando que a ligação que está chegando é uma ligação normal de telefone e atendem. A pessoa cai no golpe quando atende uma chamada de vídeo — sendo que, normalmente, está escrito na tela que é uma chamada de vídeo— e a vítima acaba mostrando o rosto dela e permitindo o golpe", explicou, em entrevista à TV Gazeta.
Outra dica é silenciar as ligações de desconhecidos nas configurações do aplicativo. O WhatsApp, por exemplo, implementou recentemente a opção.
COMO CONFIGURAR
- O recurso pode ser ativado pelo menu “Privacidade” do aplicativo, localizado na aba “Configurações”
- Em seguida, clique em "Chamadas"
- Marque a opção "Silenciar números desconhecidos"
Caí no golpe. E agora?
Segundo o especialista, se o usuário caiu no golpe deve imediatamente registrar um boletim de ocorrência na delegacia. "Comece a se atentar a novos golpes que aparecem todos os dias, e depois denuncie na delegacia de crimes cibernéticos para, principalmente, se respaldar de qualquer situação de chantagem", explicou Lube.
O que diz a Polícia Civil
A Polícia Civil informou que ainda não há casos registrados do golpe da chamada de vídeo na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Mesmo assim orienta que as vítimas acionem a polícia fazendo os boletins, seja indo pessoalmente a uma delegacia ou por meio do site Delegacia Online para que investigações sejam iniciadas.