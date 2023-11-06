Golpe da chamada de vídeo: como usuário vira vítima ao atender ligação

Na mesma velocidade dos avanços tecnológicos está também a mente de criminosos que se aproveitam de toda e qualquer situação para aplicar golpes diariamente. Um dos mais recentes é conhecido como "golpe da chamada de vídeo", por meio do qual, apenas com uma ligação, os golpistas conseguem chantagear e extorquir dinheiro das vítimas. Assista:

COMO FUNCIONA



O usuário de aplicativo de mensagens recebe a ligação de um número desconhecido. Ao atender, a pessoa pode se deparar com uma imagem pornográfica ou, até mesmo, que envolva pedofilia. Uma captura da tela é feita no momento que a vítima atende, aparecendo o rosto dela.





Após isso, os criminosos mandam mensagens com a captura da tela na qual mostra o rosto da vítima, fazendo ameaças e pedindo dinheiro para que o registro não seja divulgado em redes sociais ou enviado a familiares.

Como não cair

O professor universitário e especialista em Segurança da Informação Otávio Lube orientou que o primeiro passo para evitar o golpe é saber diferenciar uma chamada de vídeo de uma ligação comum, apenas de voz. “Muitas pessoas acabam achando que a ligação que está chegando é uma ligação normal de telefone e atendem. A pessoa cai no golpe quando atende uma chamada de vídeo — sendo que, normalmente, está escrito na tela que é uma chamada de vídeo— e a vítima acaba mostrando o rosto dela e permitindo o golpe", explicou, em entrevista à TV Gazeta.

Outra dica é silenciar as ligações de desconhecidos nas configurações do aplicativo. O WhatsApp, por exemplo, implementou recentemente a opção.

COMO CONFIGURAR



O recurso pode ser ativado pelo menu “Privacidade” do aplicativo, localizado na aba “Configurações”

Em seguida, clique em "Chamadas"

Marque a opção "Silenciar números desconhecidos"

Como silenciar ligações desconhecidas no WhatsApp Crédito: Montagem | A Gazeta

Caí no golpe. E agora?

Segundo o especialista, se o usuário caiu no golpe deve imediatamente registrar um boletim de ocorrência na delegacia. "Comece a se atentar a novos golpes que aparecem todos os dias, e depois denuncie na delegacia de crimes cibernéticos para, principalmente, se respaldar de qualquer situação de chantagem", explicou Lube.

O que diz a Polícia Civil