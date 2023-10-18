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Em Viana

Homem se passa por funcionário de banco para aplicar golpe e acaba preso no ES

O detido tentou aplicar um golpe em um servidor público de 62 anos, que desconfiou da ação e alertou a polícia; o suspeito tentou se esconder em uma loja, mas foi encontrado pela polícia
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

18 out 2023 às 12:36

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 12:36

João Pedro Santos de Oliveira, teria realizado uma ligação para a vítima, um homem de 62 anos, afirmando que era funcionário do banco e que foram identificadas compras feitas, em São Paulo, utilizando o cartão de crédito
João Pedro Santos de Oliveira, teria realizado uma ligação para a vítima, um homem de 62 anos, afirmando que era funcionário do banco  Crédito: Divulgação
Um homem, de 26 anos, foi preso após tentar aplicar um golpe financeiro ousado na tarde desta segunda-feira (17), em Viana. Segundo o BU, o suspeito, identificado como João Pedro Santos de Oliveira, teria realizado uma ligação para a vítima, um servidor público de 62 anos, afirmando que era funcionário do banco e que haviam sido identificadas compras feitas, em São Paulo, utilizando o cartão de crédito da vítima.
Durante a ligação, João Pedro teria usado o nome Lucas Miranda e que iria precisar recolher o cartão da vítima para realizar uma perícia, onde duas compras, no valor de R$ 2.750 e R$ 879, respectivamente, seriam analisadas.
Após o contato, o suspeito foi até o local de trabalho da vítima para recolher o cartão de crédito. Segundo o informado pelo homem à Polícia Militar, João Pedro utilizava um crachá falso com a logo da instituição financeira. Ainda no local, a vítima teria percebido que se tratava de um golpe, acionando a Polícia Militar e pedindo ajuda aos seguranças.
Após perceber que havia sido descoberto, o suspeito tentou fugir e se escondeu em uma loja de material de construção. A Polícia Militar realizou buscas na região e encontrou João Pedro no interior do estabelecimento.
Com o suspeito, os militares encontraram uma mochila onde tinha quatro máquinas de cartão, dois carregadores de celular, seis envelopes plásticos para o recolhimento de cartões de crédito.
Além dos itens, João Pedro estava com um celular, uma carteira contendo dois chips de celular, três cartões, um cartão de plano de saúde, um cartão em branco com chip e dois cartões em nome de terceiros.
A Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por tentativa de estelionato, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A reportagem de A Gazeta demandou a assessoria do banco sobre o caso. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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