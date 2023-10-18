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Morro da Boa Vista

Confronto com a PM deixa um morto no bairro São Torquato em Vila Velha

De acordo com a polícia, jovem estava com uma submetralhadora caseira; caso aconteceu na terça-feira (17)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 out 2023 às 09:07

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 09:07

Submetralhadora é apreendida com homem morto após confronto com a PM
Submetralhadora é apreendida com homem morto após confronto com a PM Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um homem identificado como Carlos Eduardo Nascimento de Souza, de 23 anos, foi morto após um confronto com a Polícia Militar no Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, na noite de terça-feira (17). Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. 
De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes estavam fazendo patrulhamento a pé pelo morro quando seguiram por um beco que dá acesso a um local conhecido como Pedra do Gorila. Em dado momento, segundo os policiais, eles viram dois homens passando, um deles armado com uma submetralhadora de fabricação artesanal. 
Os policiais mandaram os dois deitarem no chão com a mão na cabeça. Um dos homens, que estava apenas passando pelo local, se deitou. Carlos não teria obedecido à ordem e teria apontado em direção à equipe, momento em que começou uma troca de tiros. 
Suspeitos que estavam na parte alta da Pedra do Gorila também teriam começado a atirar, e o confronto se acirrou. Quando os disparos terminaram, eles viram que Carlos estava baleado. Ele foi levado ao hospital mas não resistiu. Como o homem estava sem documentos, ele não foi identificado de imediato, só na manhã desta quarta-feira (18). 
Carlos Eduardo Nascimento de Souza, de 23 anos, morto em confronto com a PM
Carlos Eduardo Nascimento de Souza, de 23 anos, morto em confronto com a PM Crédito: Divulgação
Conforme consta no relatório da Polícia Civil, o jovem teve quatro perfurações, na virilha e no tórax. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

Tensão no bairro

A região do Morro da Boa Vista vive momentos de tensão nas últimas semanas, com intensos tiroteios e confrontos. Segundo a polícia, a morte de um adolescente de 15 anos em agosto pode ter desencadeado esses conflitos.
"Coincidiu com a chegada de uma nova facção criminosa no local. A gente não pode ligar a morte às lideranças que assumiram lá, mas acabou coincidindo com o mesmo período. A partir daí, fizemos o levantamento para saber quem foram as lideranças que assumiram, algumas prisões de alguns autores identificados já ocorreram, e claro que, vendo que essas lideranças estão sendo presas, outras lideranças tentam tomar a área e eles tentam se fortalecer de alguma forma para se manter no local", disse o capitão Willian, da PM, em entrevista à TV Gazeta
No início do mês, dois explosivos foram encontrados na região — confira aqui —depois que criminosos enfrentaram militares em um confronto. Segundo a polícia, operações para prender traficantes foram intensificadas no local.

Atualização

18/10/2023 - 12:50
A reportagem foi atualizada com a identificação do jovem morto e com detalhes das tensões na região.

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