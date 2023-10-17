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Tentou evitar roubo

Vigilante baleado em trilho da Vale na Serra morre dentro de ambulância

Segundo a Polícia Militar, a vítima agiu na tentativa de evitar um roubo de uma arma e colete balístico; os disparos atingiram a cabeça do trabalhador, que não resistiu aos ferimentos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

16 out 2023 às 21:05

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 21:05

O vigilante foi baleado em uma linha de trem da Vale e encaminhado ao hospital.
O vigilante foi baleado em uma linha de trem da Vale e encaminhado ao hospital. Crédito: Daniel Marçal
O vigilante que levou um tiro na cabeça em uma linha de trem da Vale, no bairro Central Carapina, na Serra, nesta segunda-feira (16) morreu dentro de uma ambulância onde recebia atendimento médico. Em entrevista ao repórter da TV Gazeta, Daniel Marçal, a Polícia Militar informou que o disparo aconteceu quando a vítima tentou evitar o roubo de arma e colete. O nome e idade dele não foram divulgados.
Durante a ocorrência, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ser acionado até o para levar a vítima de forma mais rápida até um hospital, mas ao chegar no local o Samu já o atendia.
A Vale informou por nota que lamenta profundamente a morte e segue colaborando com as autoridades. A empresa contou ainda que está voltada a prestar assistência a empresa contratada e à família da vítima. Já a Polícia Civil (PC) foi demandada pela reportagem de A Gazeta, mas não houve retorno. O espaço segue aberto. 

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