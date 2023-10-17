Vigilante baleado em trilho da Vale na Serra morre dentro de ambulância

O vigilante que levou um tiro na cabeça em uma linha de trem da Vale, no bairro Central Carapina, na Serra, nesta segunda-feira (16) morreu dentro de uma ambulância onde recebia atendimento médico. Em entrevista ao repórter da TV Gazeta, Daniel Marçal, a Polícia Militar informou que o disparo aconteceu quando a vítima tentou evitar o roubo de arma e colete. O nome e idade dele não foram divulgados.
Durante a ocorrência, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ser acionado até o para levar a vítima de forma mais rápida até um hospital, mas ao chegar no local o Samu já o atendia.
A Vale informou por nota que lamenta profundamente a morte e segue colaborando com as autoridades. A empresa contou ainda que está voltada a prestar assistência a empresa contratada e à família da vítima. Já a Polícia Civil (PC) foi demandada pela reportagem de A Gazeta, mas não houve retorno. O espaço segue aberto.