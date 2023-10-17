Vigilante baleado em trilho da Vale na Serra morre dentro de ambulância

O vigilante foi baleado em uma linha de trem da Vale e encaminhado ao hospital.

Durante a ocorrência, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ser acionado até o para levar a vítima de forma mais rápida até um hospital, mas ao chegar no local o Samu já o atendia.