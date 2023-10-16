PM apreende mais de 229 quilos de maconha em terraço de casa na Serra

Quase 230 quilos de maconha foram apreedidos em uma casa na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu 229,5 quilos de maconha e 2 quilos de haxixe escondidos em casa de isopor que estavam em um terraço no bairro Eldorado, na Serra, na noite desta segunda-feira (16). Segundo a corporação, as drogas estavam em posse de um homem de 36 anos que estava construindo uma casa no terraço da residência da própria família.

A polícia informou que a descoberta dos entorpecentes aconteceu depois de uma denúncia anônima feita à corporação. Além das drogas, foram encontrados também duas balanças de precisão, um aparelho de celular e um documento de identidade. Em entrevista ao repórter da TV Gazeta, Daniel Marçal, a polícia disse que suspeito não estava no local quando a equipe chegou, mas foram informados pelo irmão do suspeito que ele estaria no trabalho.