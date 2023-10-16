Vigilante é baleado na cabeça em linha de trem da Vale na Serra

O vigilante foi baleado em uma linha de trem da Vale no bairro Central Carapina, na Serra ,e encaminhado ao hospital

A Vale, em nota, lamentou o ocorrido e disse estar colaborando com as autoridades, além de ter a atenção voltada para a empresa contratada com o objetivo de garantir assistência e apoio ao trabalhador e sua família. A Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas, mas não tivemos retorno até o momento. O espaço segue aberto.