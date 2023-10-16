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Durante o trabalho

Vigilante é baleado na cabeça em linha de trem da Vale na Serra

O trabalhador foi alvejado durante uma troca de tiros na tarde desta segunda-feira (16); dinâmica da ocorrência policial ainda é desconhecida
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

16 out 2023 às 19:05

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 19:05

O vigilante foi baleado em uma linha de trem da Vale e encaminhado ao hospital.
O vigilante foi baleado em uma linha de trem da Vale no bairro Central Carapina, na Serra ,e encaminhado ao hospital Crédito: Daniel Marçal
Um vigilante foi baleado na cabeça durante uma troca de tiros na linha de trem da Vale, em Central Carapina, na Serra, na tarde desta segunda-feira (16). Ainda não foi informado detalhes sobre como aconteceu o crime.
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ir até o local para levar a vítima de forma mais rápida até um hospital, mas ao chegar na ocorrência o Samu já estava atendendo. De acordo com a corporação, o trabalhador foi levado a um centro médico para ser socorrido, mas não se sabe o estado atual de saúde. 
A Vale, em nota, lamentou o ocorrido e disse estar colaborando com as autoridades, além de ter a atenção voltada para a empresa contratada com o objetivo de garantir assistência e apoio ao trabalhador e sua família. A Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas, mas não tivemos retorno até o momento. O espaço segue aberto.

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