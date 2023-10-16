Vigilante é baleado na cabeça em linha de trem da Vale na Serra

Um vigilante foi baleado na cabeça durante uma troca de tiros na linha de trem da Vale, em Central Carapina, na Serra, na tarde desta segunda-feira (16). Ainda não foi informado detalhes sobre como aconteceu o crime.
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ir até o local para levar a vítima de forma mais rápida até um hospital, mas ao chegar na ocorrência o Samu já estava atendendo. De acordo com a corporação, o trabalhador foi levado a um centro médico para ser socorrido, mas não se sabe o estado atual de saúde.
A Vale, em nota, lamentou o ocorrido e disse estar colaborando com as autoridades, além de ter a atenção voltada para a empresa contratada com o objetivo de garantir assistência e apoio ao trabalhador e sua família. A Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas, mas não tivemos retorno até o momento. O espaço segue aberto.