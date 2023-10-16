Homem furta saca de café e tenta vender para o próprio dono no ES

Um homem foi conduzido à delegacia após furtar mais de 100 kg de café de um armazém e tentar vender o produto para o próprio dono. O caso foi em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (16) e, de acordo com a Polícia Militar, o dono percebeu o furto ao reconhecer os produtos e verificar imagens das câmeras de videomonitoramento.

Aos policiais, o dono do armazém relatou que um indivíduo esteve no local pela manhã oferecendo uma saca de café para venda. Ao desconfiar do produto, o homem resolveu verificar as imagens das câmeras, constatando um furto na propriedade antes da abertura do estabelecimento.

Segundo relato do proprietário aos policiais, o autor do furto seria o mesmo que estava tentando vender a saca de café e, pelo peso das sacas e o tempo do ocorrido, o indivíduo aguardou a abertura do estabelecimento para tentar vender o produto. Em seguida, a vítima do furto acionou o Ciodes (190) e impediu que o suspeito fugisse.