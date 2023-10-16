Mais de 5 mil munições compradas legalmente foram parar com o crime no ES

Armas e munições apreendidas durante operação em Jaguaré; algumas delas ainda estavam na embalagem original Crédito: Divulgação/Sesp

Pelo levantamento, 45% dos extravios ocorreram em residências e outros 30% em vias públicas. Nas repartições públicas, apesar de terem menor incidência (2%), quando isso ocorre, uma maior quantidade de munição é levada. Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica somam mais da metade dos casos (53%).

O gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani, explica que a pesquisa foi feita cruzando informações de boletins de ocorrência registrados e apreensões realizadas pela polícia no mesmo período.

"O interessante de olhar para essas duas bases é entender se o que está chegando no crime é parecido ou tem o mesmo perfil do que está sendo desviado. O desvio de munição é uma das fontes do crime, mas também há outras, como o tráfico internacional", analisa Bruno. Segundo ele, o Espírito Santo é pioneiro na realização de um estudo sobre munições levando em conta desvio e apreensão, simultaneamente.

Bruno Langeani, do Instituto Sou da Paz, sugere como esses dados podem colaborar com o trabalho da polícia, analisando o tipo de munição extraviada, levando em consideração a finalidade para a qual é mais comumente utilizada.

"À medida que o Estado começa a estudar mais o perfil dessas munições, aumenta a capacidade de fazer apreensões maiores. Se eu começo a analisar e descubro que estão sendo registrados muitos boletins de ocorrência relacionados a empresas de segurança privada, por exemplo, isso pode virar um material para a delegacia especializada, que pode ir atrás disso e fazer uma apreensão antes que essa munição vá para o crime. Fazer uma atuação mais proativa e, por isso, com mais eficiência."