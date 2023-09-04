Flávio Dino (à direita) formalizou repasses federais para a área da segurança no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

“Essas facções têm hoje um caráter nacional, às vezes com filiais locais, com outros nomes, mas sabemos que essas organizações criminosas nacionais, nos últimos anos, por falta de combate adequado, fortaleceram muito o seu poder financeiro”, disse o ministro.

No Espírito Santo, atuam principalmente duas facções criminosas, ambas com origem ou parcerias com organizações de outros Estados. O Primeiro Comando de Vitória (PCV), apesar de ter origem em Vitória, guarda proximidade com o Comando Vermelho (CV) e com o Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro. Já o Primeiro Comando da Capital (PCC), original de São Paulo, também tem braço no Estado.

Your browser does not support the audio element. Blitz e união das polícias vão combater entrada de drogas e armas no ES

As disputas desses grupos por poder de fogo, pontos de tráfico de drogas e acertos de contas geram insegurança e mortes nas comunidades.

Operação nas estradas

"Temos que tentar controlar a entrada de armas. Os grupos criminosos estão muito bem armados e essas armas não são fabricadas no Espírito Santo", observou o governador Casagrande, logo após o ataque em Gurigica.



Integração das polícias

Dino anunciou também a implantação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que reúne a Polícia Federal e as forças de segurança estaduais e municipais.



Desde o fim de 2021, já estava instalada uma força-tarefa de segurança pública liderada pela Polícia Federal no Estado. Contudo, a Polícia Militar só passou a integrar o grupo em março deste ano. A Ficco, segundo o superintendente do órgão no Estado, Eugênio Ricas, é uma padronização das ações em todas as unidades federativas.