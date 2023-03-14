Homem com CAC é preso por vender armas para traficantes no ES

Um homem que possui Certificado de Registro de Atirador (CAC) foi preso na última sexta-feira (10), na operação “Guarapari Drill”, da Polícia Civil . A ação visa a desarticular uma organização criminosa que se valia da autorização legal para comprar armas e revendia ilegalmente os armamentos para criminosos da Grande Vitória

As informações sobre a operação foram divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (14). O delegado Daniel Belchior explicou que, ao todo, quatro pessoas – sendo dois homens e duas mulheres –, foram presas, incluindo o atirador com o registro de CAC.

“Um seria o CAC, que tem um certificado de registro e, a partir do certificado de registro, ele consegue obter legalmente as armas e, depois, repassar ao tráfico. Uma segunda pessoa seria a ligação entre o PCV (Primeiro Comando de Vitória) e esse CAC, e as outras duas seriam pessoas que ajudaram em toda a dinâmica do que estava acontecendo”, contextualizou.

A descoberta do grupo criminoso ocorreu a partir da apreensão de um fuzil usado em um confronto com a Polícia Militar, informou o delegado. “O proprietário do fuzil simulou o furto dele para poder vender esse mesmo fuzil no valor de R$ 70 mil para o tráfico de drogas ligado ao Primeiro Comando de Vitória”, declarou Daniel Belchior.

Armamemento e munições apreendidas pela Polícia Civil durante operação em Guarapari Crédito: Polícia Civil

“Tentando manter o negócio, eles passaram a vender também munições, acessórios. Identificamos novamente a tratativa de um novo fuzil”, completou o delegado.

Além de armas e munições, foram apreendidos computadores e uma pasta com pedras preciosas a serem periciadas.

Operação

A operação foi resultado de uma investigação da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme) que identificou que um grupo criminoso de Guarapari fornecia armas de fogo, munições e acessórios a traficantes do município de Vitória.

Durante a operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Guarapari e Vitória.