Materiais apreendidos pela Polícia Civil Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil prendeu um comerciante, de 57 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de comprar produtos roubados em arrastão a ônibus na Serra . Segundo as investigações, ele ainda ajudava os assaltantes emprestando as armas usadas nos crimes, como facas e, até mesmo, uma machadinha.

A prisão ocorreu no estabelecimento do suspeito, na segunda-feira (4), no bairro Jardim Limoeiro, em mais uma etapa da Operação Ponto Final.

Machadinha emprestada para criminosos Crédito: Deyvison Reis

De acordo com a Polícia Civil, os policiais se dirigiram até o bar do investigado, localizado em uma área conhecida como ‘Copo Sujo’, com um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário.

"O proprietário do estabelecimento é apontado como o principal receptador de produtos roubados e furtados em transportes coletivos e comércios em Jardim Limoeiro, Novo Horizonte e Grande Carapina por pessoas em situação de rua e dependentes químicos que frequentam o local" Josafá da Silva - Delegado e responsável pela investigação

No local, a equipe encontrou o comerciante e, ao realizar as buscas, foram encontrados materiais de procedência ilícita, assim como uma grande quantidade de facas e ferramentas usadas em furtos e roubos, materiais adquiridos dos moradores de rua, sem comprovação da origem, material usado para o consumo de drogas e também uma grande quantidade de cigarros contrabandeados.

Your browser does not support the audio element. Comerciante emprestava armas e comprava produtos de arrastões a ônibus no ES

O homem foi levado para a delegacia, onde confessou os crimes e autuado em flagrante delito pelos crimes de receptação qualificada e contrabando. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana.

Estabelecimento do criminoso Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Operação Ponto Final

A Operação Ponto Final tem como objetivo combater roubos e furtos em transporte coletivo e ao comércio em geral.

Segundo informações do delegado Josafá Silva, as investigações começaram em maio, após a polícia verificar um aumento na incidência de roubos a coletivos, especificamente na área da Grande Carapina e Jardim Limoeiro.

A partir do inquérito, a polícia identificou o grupo, composto por oito jovens que agem com extrema violência com as vítimas e cometem os crimes portando armas de fogo.

“Eles chegam intimidando, portando armas de fogo para intimidar qualquer reação por parte das vítimas. Eles agem com muita violência e quem reage, eles agridem fisicamente”, disse o delegado.

O principal alvo dos criminosos são os celulares dos passageiros, uma vez que há dificuldade de roubar dinheiro, já que atualmente não é necessário pagar a passagem em dinheiro na hora do embarque e o pagamento é feito exclusivamente pelo cartão de passagem.

Dos oito integrantes da quadrilha, quatro já foram identificados. O delegado Josafá Silva explicou que eles não agiam todos ao mesmo tempo, mas que se revezavam em grupos de cinco a quatro pessoas.

“A gente pretende tirar esse pessoal de circulação. O principal já tiramos, tem outros dois que não encontramos, porque eles não ficam em locais certos, sempre mudando de endereço, mas já estamos no rastro”, destacou Josafá Silva.

Com o suspeito, a polícia ainda apreendeu uma maleta com ferramentas usadas para cometer crimes.