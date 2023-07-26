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Operação Ponto Final

Suspeito de chefiar grupo que cometia roubos a ônibus é preso na Serra

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil, resultou na prisão de um suspeito de chefiar a organização responsável por uma série de roubos em transporte coletivo

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 18:12

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 jul 2023 às 18:12
Polícia Civil prendeu um suspeito, de 19 anos, de chefiar um grupo criminoso responsável por cometer roubos em transportes coletivos na região de Jardim Limoeiro, na Serra. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (26), no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, durante a Operação Ponto Final, deflagrada pelo 13º Distrito Policial (DP).
Segundo informações do titular do 13º DP, delegado Josafá Silva, as investigações começaram em maio, após a polícia verificar um aumento na incidência de roubos a coletivos, especificamente na área da Grande Carapina e Jardim Limoeiro.
A partir do inquérito, a polícia identificou o grupo, composto por oito jovens que agem com extrema violência com as vítimas e cometem os crimes portando armas de fogo.
“Eles chegam intimidando, portando armas de fogo para intimidar qualquer reação por parte das vítimas. Eles agem com muita violência e quem reage, eles agridem fisicamente”, disse o delegado.
O principal alvo dos criminosos são os celulares dos passageiros, uma vez que há dificuldade de roubar dinheiro, já que atualmente não é necessário pagar a passagem em dinheiro na hora do embarque e o pagamento é feito exclusivamente pelo cartão de passagem.
Dos oito integrantes da quadrilha, quatro já foram identificados. O delegado Josafá Silva explicou que eles não agiam todos ao mesmo tempo, mas que se revezavam em grupos de cinco a quatro pessoas.
“A gente pretende tirar esse pessoal de circulação. O principal já tiramos, tem outros dois que não encontramos, porque eles não ficam em locais certos, sempre mudando de endereço, mas já estamos no rastro”, destacou Josafá Silva.
Ainda segundo o delegado, os criminosos geralmente abordam ônibus que fazem a rota sentido Cariacica, passando pelo Contorno ou indo pela ES 010, na Avenida Norte Sul, visando principalmente o horário da manhã e entre 21h até às 23h, nas segundas e sextas-feiras.
“Eles preferem entrar em ônibus mais vazios, com no máximo 20 pessoas, porque cometer arrastão em ônibus lotado dificulta. A maior incidência é na Grande Carapina e Jardim Limoeiro”, afirmou.

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