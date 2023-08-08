Polícia prende suspeito de cometer roubos a coletivos na Serra

Polícia Civil prendeu, em continuidade à "Operação Ponto Final" - que tem foco no combate a roubos em transporte coletivo - nesta terça-feira (8), um suspeito, de 51 anos, de roubar passageiros de um ônibus na noite de segunda-feira (7), em Jardim Limoeiro, na Serra . O suspeito foi localizado no bairro São Geraldo, no mesmo município, após a polícia rastrear um dos telefones roubados.

Com o suspeito, a polícia ainda apreendeu uma maleta com ferramentas usadas para cometer crimes.

De acordo com o titular do 10º e 12º Distrito Policial da Serra, delegado Josafá da Silva, o homem faz parte de um grupo criminoso, composto por pessoas em situação de rua, que promovem roubos no município para comprar drogas.

“Ele faz parte do grupo criminoso da região de São Geraldo, em um local mais conhecido como Copo Sujo. É um local onde há moradores de rua, a maioria para consumir drogas. Então como esse pessoal não trabalha e não não tem quem banque o vício, eles, de forma aleatória, se reúnem em grupo de três a cinco e vão para a rua, principalmente à noite, para cometer furto e roubos. Ontem (segunda) eles se reuniram à noite num grupo de três e decidiram roubar um ônibus”, explicou Josafá da Silva.

Maleta com as ferramentas usadas para cometer os crimes na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Os criminosos entraram no coletivo no Terminal de Carapina e, alguns pontos depois, já na Norte-Sul, eles anunciaram o assalto. No ônibus havia aproximadamente 15 passageiros.

“O ônibus não estava cheio, porque essa gente prefere não muito cheio, até para facilitar o arrastão. Esse indivíduo que prendemos, segundo uma vítima que o reconheceu, era o que estava comandando o grupo e o que agia com mais violência. Ele estava portando uma arma, que depois nós identificamos que era um simulacro”, disse o delegado.

Os criminosos levaram bolsas e mochilas. As vítimas registraram um boletim de ocorrência e, na manhã desta terça-feira, uma equipe conseguiu localizar um dos celulares roubados através do rastreador.

O aparelho foi encontrado com o suspeito, que também estava com uma maleta de ferramentas usadas para praticar crimes. Dentro estavam um simulacro de arma de fogo; uma carcaça de revólver calibre 38; dois aparelhos celulares, sendo um celular pertencente à vítima do roubo e diversas ferramentas usadas em arrombamento.

Em depoimento, ele confessou os crimes, mas não quis identificar outros suspeitos que estavam com ele.

Ainda segundo o delegado Josafá da Silva, já foram identificados dez suspeitos, incluindo menores de idade, de participar de grupos de arrastões a ônibus na Serra.