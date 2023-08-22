Clima de medo e terror: roubos e assaltos em ônibus disparam na Serra

Passageiros embarcando em ônibus no Terminal de Carapina Crédito: Vitor Jubini

Cerca de 600 mil passageiros utilizam diariamente o sistema público de transporte na Grande Vitória. E para muitos o deslocamento acaba virando um pesadelo: bandidos se infiltram entre os usuários do Sistema Transcol e fazem do coletivo cenário de crime. Em média, são registrados 13 roubos todos os dias, quase a metade na Serra.

Dados do Painel de Crimes Contra o Patrimônio, atualizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), mostram que foram registrados 2.736 roubos dentros de ônibus na Grande Vitória, no períododo de janeiro a julho deste ano. Destes, 1.261 ocorreram na Serra, com uma média de seis assaltos por dia dentro dos coletivos.

Foco na Serra

A Polícia Civil percebeu uma maior incidência de crimes de roubo e furtos em ônibus na Serra, sobretudo nas áreas de Grande Carapina e Jardim Limoeiro, e investigações foram iniciadas em maio para saber o que estava acontecendo. De lá para cá, dois suspeitos foram presos e uma quadrilha identificada — composta por oito pessoas — que age com extrema violência e usa armas de fogo nos assaltos.

"Chegam portando armas e intimidando. Agem com muita violência e agridem quem reage" Josafá da Silva - Delegado titular dos 10º e 12º Distrito Policial da Serra

A primeira prisão divulgada após a realização da "Operação Ponto Final" — força-tarefa da Polícia Civil para coibir crimes no transporte público — ocorreu em julho. O nome do criminoso não foi divulgado, mas, segundo o delegado, trata-se de um jovem de 19 anos, apontado como chefe da quadrilha que atuava em coletivos na região de Jardim Limoeiro. "A gente pretende tirar esse pessoal de circulação. O principal já tiramos, tem outros que não encontramos porque não ficam em locais certos. Sempre mudam de endereço, mas estamos no rastro”, disparou.

A outra prisão ocorreu em 8 de agosto, um dia após o ladrão atacar passageiros em Jardim Limoeiro . A polícia conseguiu rastrear um dos celulares roubados e prendeu o homem de 51 anos, que também não teve o nome divulgado. Com ele foi apreendida uma "maleta do crime", recheada de ferramentas usadas para arrombamentos, além de arma falsa. O delegado Josafá explicou que este segundo criminoso pertence a uma outra quadrilha, da região de São Geraldo, composta por moradores em situação de rua que roubam para comprar drogas.

Maleta apreendida com suspeito de roubar passageiros de ônibus na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

As investigações apontam que a maior parte dos criminosos embarca no Terminal de Carapina e lá escolhem a linha em que vão cometer os assaltos ou arrastões. O delegado conta que, a partir dessas constatações, faz trabalho conjunto com a Polícia Militar e Guarda Municipal em operações nos terminais, em um esforço de prevenção e repressão. "Vamos continuar combatendo esse tipo de crime na Serra porque aumentou muito o índice. Já fizemos três operações em terminais para tentar inibir. Nossas ações estão dando certo", finalizou.

Preferências dos bandidos

O que é mais visado por assaltantes dentro de coletivos é o aparelho celular das vítimas, uma vez que há dificuldade de roubar dinheiro, já que atualmente o embarque de passageiros é feito exclusivamente pelo cartão de passagem, sem uso de cédulas.

Outro ponto avaliado por bandidos é a lotação do coletivo. "Eles preferem entrar em ônibus mais vazios, com no máximo 20 pessoas, porque cometer arrastão em ônibus lotado dificulta a ação deles", explicou o delegado.

E os dados do Painel de Crimes Contra o Patrimônio acompanham esse comportamento narrado pela autoridade de segurança: no ano passado, a maior parte dos crimes ocorria às 19 horas. Já em 2023, o horário de maior incidência de roubos passou para 21 horas.

Quem compra celular roubado

Após roubarem os celulares dos passageiros, os criminosos costumam vendê-lo para efetivamente terem dinheiro em mãos. E o ciclo só existe porque há quem compra. No entanto, o delegado Josafá da Silva alerta para quem compra objetos frutos de crimes. “Infelizmente há pessoas que continuam comprando celular sem saber a procedência, focadas no baixo valor. Mas elas podem responder pelo crime de receptação. O conselho que eu dou é não comprar celular sem saber a procedência”, finalizou.

O que diz a PM | Na íntegra A Polícia Militar informa que atua constantemente no combate à criminalidade e que diariamente realiza ações voltadas para a segurança dos motoristas e passageiros. Ressalta que além das rondas, ponto-base e abordagens são realizadas de forma estratégica, inclusive em terminais, e equipes estão à disposição sempre via Ciodes (190). Cabe ressaltar que o apoio de toda a população é muito importante para a realização de uma prestação de serviço ainda mais eficaz. Por isso, a Polícia Militar pede a colaboração dos usuários de transporte coletivo e também dos motoristas e cobradores para que denunciem os indivíduos que agem nos ônibus. Denúncias podem ser repassadas por meio do telefone 181 ou através do site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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