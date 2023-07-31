Passageiro é preso por injúria racial contra motorista de ônibus no ES

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 39 anos foi preso por injúria racial após ofender um motorista de ônibus na tarde do último domingo (30) em Viana. Segundo boletim de ocorrência, após ser xingada pelo passageiro, a vítima parou na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, afirmando que um dos passageiros teria o ofendido diversas vezes durante a viagem intermunicipal.

Segundo a PRF, Jonatha Souza Amancio embarcou no ônibus em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo, já ofendendo o motorista com palavras de baixo calão.

No momento em que o ônibus estava passando na BR 262, na altura do km 26,5, local conhecido como Biquinha, em Viana, o Jonatha abriu a porta da cabine questionando o motivo de o ônibus não estar andando durante um engarrafamento e chamando o motorista de 'neguinho' e outros xingamentos.

Ao registrar a ocorrência junto à PRF, a vítima apresentou uma testemunha, que confirmou o acontecimento. Os envolvidos foram encaminhados para Delegacia Regional de Cariacica, onde Jonatha foi autuado em flagrante por injúria racial. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Viação Águia Branca – responsável pelo ônibus onde o fato ocorreu – informou que lamenta profundamente o incidente ocorrido neste domingo (30), por volta das 18h, em um ônibus que fazia o trajeto entre Venda Nova do Imigrante e Vitória, envolvendo um dos colaboradores e clientes.