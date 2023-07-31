Briga de passageiros em ônibus termina com dois feridos em Linhares

Um homem de 32 anos e uma mulher de 27 foram esfaqueados dentro de um ônibus na altura do distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (30). Segundo a Polícia Militar, a mulher e o suspeito se envolveram em uma briga dias antes e se reencontraram no coletivo, onde ocorreu mais um desentendimento. Ao tentar impedir a agressão, um passageiro do coletivo também acabou se ferindo.
A PM informou que foi até o local onde o caso aconteceu, em um posto de combustíveis. Quando chegaram, os militares tiveram a informação de que as vítimas haviam sido levadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Na unidade, os feridos contaram que o suspeito trabalha no estabelecimento, mas não sabiam o nome dele. O homem conseguiu fugir.
Conforme boletim de ocorrência da PM, testemunhas contaram aos militares que, durante a discussão com a mulher, o suspeito tirou uma faca da bolsa e foi contido por passageiros. Nesse momento, ele feriu um passageiro, que sofreu um corte na perna direita. Mesmo com o esforço para impedir uma nova agressão, a mulher acabou ferida com uma perfuração profunda na mão.
Não há mais informações sobre o estado de saúde das pessoas feridas. Os policiais realizaram buscas para tentar localizar o suspeito, mas não conseguiram encontrá-lo.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a ocorrência. Em nota, a corporação informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a Polícia Civil.
A empresa Joana D'Arc, responsável pelo ônibus que faz itinerário entre bairros de Linhares, informou que vai encaminhar as imagens do circuito interno à Polícia Civil para auxiliar nas investigações.