Briga de passageiros em ônibus termina com dois feridos em Linhares

Após as agressões, ônibus ficou sujo de sangue Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 32 anos e uma mulher de 27 foram esfaqueados dentro de um ônibus na altura do distrito de Rio Quartel, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na noite do último domingo (30). Segundo a Polícia Militar , a mulher e o suspeito se envolveram em uma briga dias antes e se reencontraram no coletivo, onde ocorreu mais um desentendimento. Ao tentar impedir a agressão, um passageiro do coletivo também acabou se ferindo.

A PM informou que foi até o local onde o caso aconteceu, em um posto de combustíveis. Quando chegaram, os militares tiveram a informação de que as vítimas haviam sido levadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Na unidade, os feridos contaram que o suspeito trabalha no estabelecimento, mas não sabiam o nome dele. O homem conseguiu fugir.

Conforme boletim de ocorrência da PM, testemunhas contaram aos militares que, durante a discussão com a mulher, o suspeito tirou uma faca da bolsa e foi contido por passageiros. Nesse momento, ele feriu um passageiro, que sofreu um corte na perna direita. Mesmo com o esforço para impedir uma nova agressão, a mulher acabou ferida com uma perfuração profunda na mão.

Não há mais informações sobre o estado de saúde das pessoas feridas. Os policiais realizaram buscas para tentar localizar o suspeito, mas não conseguiram encontrá-lo.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a ocorrência. Em nota, a corporação informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a Polícia Civil.