Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rio Quartel

Briga de passageiros em ônibus termina com dois feridos em Linhares

Testemunhas contaram à PM que uma das vítimas se envolveu em uma briga com o suspeito dias antes do fato; os dois se encontraram no ônibus e houve uma nova discussão

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 11:07

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 jul 2023 às 11:07
Após as agressões, ônibus ficou sujo de sangue
Após as agressões, ônibus ficou sujo de sangue Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 32 anos e uma mulher de 27 foram esfaqueados dentro de um ônibus na altura do distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (30). Segundo a Polícia Militar, a mulher e o suspeito se envolveram em uma briga dias antes e se reencontraram no coletivo, onde ocorreu mais um desentendimento. Ao tentar impedir a agressão, um passageiro do coletivo também acabou se ferindo.
A PM informou que foi até o local onde o caso aconteceu, em um posto de combustíveis. Quando chegaram, os militares tiveram a informação de que as vítimas haviam sido levadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Na unidade, os feridos contaram que o suspeito trabalha no estabelecimento, mas não sabiam o nome dele. O homem conseguiu fugir.
Conforme boletim de ocorrência da PM, testemunhas contaram aos militares que, durante a discussão com a mulher, o suspeito tirou uma faca da bolsa e foi contido por passageiros. Nesse momento, ele feriu um passageiro, que sofreu um corte na perna direita. Mesmo com o esforço para impedir uma nova agressão, a mulher acabou ferida com uma perfuração profunda na mão.
Não há mais informações sobre o estado de saúde das pessoas feridas. Os policiais realizaram buscas para tentar localizar o suspeito, mas não conseguiram encontrá-lo.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a ocorrência. Em nota, a corporação informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a Polícia Civil.
A empresa Joana D'Arc, responsável pelo ônibus que faz itinerário entre bairros de Linhares, informou que vai encaminhar as imagens do circuito interno à Polícia Civil para auxiliar nas investigações. 

Veja Também

Bebê nasce dentro de carro em Linhares com ajuda de agentes da PRF

Boiada solta: 55 bois e vacas invadem as ruas em bairro de Linhares

Homem procurado por aplicar golpes em Linhares é preso na Paraíba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados