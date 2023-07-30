Bebê nasce dentro de carro em Linhares com ajuda de agentes da PRF

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliaram no parto de mulher em Linhares, na manhã deste domingo (30) Crédito: Divulgação/PRF

Uma mulher, identificada como Mariana Bomfim dos Santos Muniz, deu à luz a um menino na manhã deste domingo (30) dentro do carro, um Fiat Uno, no km 152 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, com a ajuda de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os policiais atenderam a um chamado de emergência do cunhado dela, João Ribeiro da Silva, por volta de 8h40.

De acordo com informações da PRF, o bebê, que vai se chamar Pedro, nasceu saudável e foi levado com a mãe para o Hospital Rio Doce, no mesmo município, para receberem os cuidados médicos, logo após a realização do parto.

Segundo relatos do cunhado da mulher à PRF, ela estava em trabalho de parto dentro do veículo, o que o levou a acionar a equipe de emergência da PRF para tentar obter assistência médica imediata.

A equipe de prontidão da PRF iniciou imediatamente os procedimentos de atendimento, acionando a ambulância da concessionária Eco 101 e garantindo a segurança da mãe e do bebê durante o processo de parto.

Em razão da experiência e habilidade dos policiais da equipe, Vinicius Dibai e Bruna Monfardini, o procedimento foi conduzido com calma, destreza e profissionalismo para garantir que tudo ocorresse da melhor forma possível.