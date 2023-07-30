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Homicídio

Pai de secretário de Obras de São Domingos do Norte é assassinado em festa

Manuel Alves Ribeiro, pai de Cássio Oliveira Ribeiro, foi atingido por tiros em um estabelecimento onde ocorria uma festa no último sábado (29); autor dos disparos fugiu

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 17:21

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

30 jul 2023 às 17:21
Manuel Alves Ribeiro (59), pai do secretário de obras de São Domingos do Norte
Manuel Alves Ribeiro (59), pai do secretário de obras de São Domingos do Norte, morreu após ser alvejado por disparos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O pai do secretário de obras de São Domingos do Norte, Cássio Oliveira Ribeiro, foi assassinado na noite desse sábado (29). Segundo a Polícia Militar, Manuel Alves Ribeiro, de 59 anos, foi atingido por tiros dentro de um estabelecimento onde ocorria uma festa no município. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas morreu antes de dar entrada no hospital. Nenhum suspeito havia sido detido até a publicação desta matéria.
A Polícia Militar informou que, conforme relatos de testemunhas aos policiais, o local possuía segurança privada, mas o suspeito teve acesso ao ambiente por uma área de mata e fugiu logo após os tiros. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil.
Nas redes sociais, a Prefeitura de São Domingos do Norte publicou uma nota de pesar pelo falecimento do pai do secretário.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação ressalta ainda que a população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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