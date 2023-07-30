Pai de secretário de Obras de São Domingos do Norte é assassinado em festa

Manuel Alves Ribeiro (59), pai do secretário de obras de São Domingos do Norte, morreu após ser alvejado por disparos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O pai do secretário de obras de São Domingos do Norte, Cássio Oliveira Ribeiro, foi assassinado na noite desse sábado (29). Segundo a Polícia Militar, Manuel Alves Ribeiro, de 59 anos, foi atingido por tiros dentro de um estabelecimento onde ocorria uma festa no município. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas morreu antes de dar entrada no hospital. Nenhum suspeito havia sido detido até a publicação desta matéria.

A Polícia Militar informou que, conforme relatos de testemunhas aos policiais, o local possuía segurança privada, mas o suspeito teve acesso ao ambiente por uma área de mata e fugiu logo após os tiros. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil.

Nas redes sociais, a Prefeitura de São Domingos do Norte publicou uma nota de pesar pelo falecimento do pai do secretário.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.