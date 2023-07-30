Baleia-jubarte é encontrada morta em areia de praia de Aracruz

Baleia é encontrada encalhada na areia da Praia dos Quinze, em Aracruz Crédito: Divulgação | Instituto Orca

Uma baleia da espécie jubarte foi encontrada morta e encalhada na areia da Praia dos Quinze, em Barra do Sahy, Aracruz , litoral Norte do Estado, na manhã deste domingo (30). Trata-se de uma fêmea, adulta, com aproximadamente 12,50 metros. Equipes do Instituto Orca estiveram no local para realizar a retirada do animal.

Inicialmente, o oceanógrafo e coordenador do Projeto Baleia Jubarte, Paulo Rodrigues, informou à reportagem que o animal havia sido encontrado com um cabo enroscado em uma região do corpo. No entanto, de acordo com o Diretor de Projetos do Instituto Orca, João Marcelo, que esteve no local onde a baleia foi encontrada encalhada, foi necessário enrolar uma corda ao redor do corpo do animal, para que ele não fosse levado pela maré.

Apesar da fatalidade, Paulo Rodrigues explicou que o número de encalhes está dentro da normalidade para o tamanho da população de baleias-jubarte.

A Prefeitura de Aracruz informou, em nota, que o enterro da baleia será realizado ainda nesta segunda-feira (31).

ES registra seis casos de encalhes

Cenas de baleias encontradas mortas nas areias das praias do litoral capixaba têm sido comuns nos últimos meses. Segundo dados do Projeto Baleia Jubarte, o Espírito Santo teve seis casos de encalhes de baleias de janeiro a julho deste ano. É o maior número em todos os Estados do Brasil.

A maioria dos registros são no Norte do Estado. Um dos últimos foi na Praia de Povoação, em Linhares. Outros recentes ocorreram em Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra. Houve também uma ocorrência em Anchieta, no Sul do Espírito Santo

TV Gazeta na última quinta-feira (27). Segundo o especialista, existe uma explicação para isso acontecer. É nesta época do ano que as baleias-jubartes vão para o litoral de Abrolhos, na Bahia , lugar onde ocorre a maior concentração reprodutiva do mamífero. No caminho, elas podem ficar doentes ou sofrer algum acidente batendo em embarcações, explicou a veterinária Alessandra Vieira, do Projeto Baleia Jubarte, em reportagem exibida nana última quinta-feira (27).

No Brasil, de acordo com o projeto, foram 21 casos de encalhes de baleias até o dia 24 de julho. Confira os números, por Estado:

Rio Grande do Sul - 1



Santa Catarina - 2

Paraná - 1

São Paulo - 2

Rio de Janeiro - 4

Espírito Santo - 6

Bahia - 4

Alagoas - 1

Quem avistar uma baleia encalhada, ou na areia da praia, pode comunicar o fato por meio do número 0800-039-5005.