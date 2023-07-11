Baleia-jubarte é encontrada morta na areia de praia de Anchieta

Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Anchieta Crédito: Instututo Orca

Uma baleia-jubarte juvenil foi encontrada morta, encalhada na areia da praia de Guanabara, em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo. O corpo do animal, um macho de 11 metros de comprimento, foi encontrado por moradores às 6h desta terça-feira (11). Equipes do Projeto de Monitoramento de Praias e do Instituo Orca estiveram no local para coletar material para necropsia.

O animal foi visto por moradores da região e membros do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (Ipcmar), que atua naquele ponto monitorando a desova de tartarugas, também avistaram a baleia e acionaram os órgãos responsáveis.

O médico veterinário do Instituto Orca, Ian Augusto Gusman Cunha, disse em entrevista a repórter da TV Gazeta Sul, Vívia Lima, que pelo estado de decomposição do corpo, a baleia pode estar morta no local há cerca de uma semana.

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Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Anchieta

“Esse animal já está em período reprodutivo, então nesta temporada, esses animais estão vindo da Antártida sentido Abrolhos para reprodução. Ele já está em estado de decomposição e não é possível saber a causa da morte agora. Coletamos matérias para tentar saber via resultado laboratorial a causa da morte”, disse Cunha.

A empresa Ambipar Response, atual responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo, foi ao local. Eles contaram que se trata de um macho, juvenil, da espécie Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte), com 11 metros de comprimento.

A prefeitura também foi procura pela reportagem e disse que a secretaria de Meio Ambiente está no local com a fiscalização e uma máquina. Disse ainda que o animal será enterrado em um local próximo.