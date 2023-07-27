Turistas são surpreendidos por "show" de baleia perto de barco no ES

Imagina um barco ser seguido por um bicho de 16 metros, 40 toneladas e ainda vê-lo dando um 'rabo de arraia' bem próximo da embarcação? Foi isso o que aconteceu com um grupo de turistas no litoral do Espírito Santo, que embarcou nesta quarta-feira (26) justamente para verem de pertinho as rainhas do mar, as baleias, que nesta época do ano marcam presença no mar capixaba (veja vídeo acima).

Responsável pelo passeio de observação turística, André Miranda Daher disse que o embarque começou às 8h e foi necessário navegar apenas 16 km para o alto-mar para ver as baleias.

E o passeio rendeu. Na ocasião, uma delas, que não tinha nada de tímida, foi avistada a cerca de dois metros de distância da embarcação.

"O barco estava cheio, com 17 pessoas. Quando vimos essa baleia, percebemos que ela começou a seguir a embarcação. Depois, ela parou na frente do barco e deu um 'rabo de arraia" André Miranda Daher - Responsável pelo passeio

André explicou ainda que a expressão 'rabo de arraia' trata-se de um golpe de capoeira, no qual o capoeirista, estando em uma posição lateral em relação ao seu oponente, agacha-se sobre a perna da frente enquanto a de trás é mantida estendida.

"No caso das baleias, elas fazem justamente essa manobra, mas com a cauda. A baleia que fez isso tinha cerca de 16 metros e devia pesar 40 toneladas. É como se fosse do tamanho de um ônibus com um elefante na frente" André Miranda Daher - Responsável pelo passeio

O embarque foi acompanhado pelos pesquisadores do Instituto Baleia Jubarte, que fazem toda a parte de sensibilização e interpretativa para os visitantes, dando mais qualidade ao turismo de observação de baleias.

Além do litoral capixaba, as baleias podem ser avistadas na região de Abrolhos, trecho entre o Espírito Santo e o Sul da Bahia.

Ainda de acordo com André, diante do espetáculo, alguns turistas tomaram um susto, mas depois se sentiram aliviados também. "Se atingisse o barco, seria um estrago", acrescentou.

Além desta baleia, outros 11 animais foram avistados nesta quarta-feira pelo grupo de turistas.