Homem procurado por aplicar golpes em Linhares é preso na Paraíba

José Luiz de Souza Fonseca Junior, de 34 anos, era procurado pela Polícia do ES após ter aplicado golpes em lojas de veículos em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem investigado pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de Linhares, no Norte do Estado, foi localizado e preso na tarde desta quarta-feira (26) em uma operação no bairro Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba . José Luiz de Souza Fonseca Junior, de 34 anos, conhecido como "Juninho", passou a ser procurado após ter aplicado vários golpes no comércio de veículos na cidade do norte capixaba.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o golpe aplicado por Juninho se iniciou com a compra de alguns veículos em lojas revendedoras de carros no município. Após a compra, ele pagava pelos automóveis e, com isso, ia ganhando a confiança dos empresários.

"Depois disso, ele comprou mais de duas cegonhas lotadas de veículos, pagando sempre um preço cheio e com cheques. Ele também vendia os carros rapidamente, mas por um valor bem mais barato. Em seguida, ele sustava [solicitava o bloqueio] dos cheques e frustrava os pagamentos", informou o delegado.

Após aplicar os golpes, Juninho fugiu para a Paraíba, deixando um prejuízo para o lojistas de Linhares que ultrapassa R$ 3,5 milhões.

Uma caminhonete modelo Dodge RAM foi uma das compradas por "Juninho" Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Os policiais de Linhares iniciaram as investigações, constataram a fraude e representaram pela prisão do elemento. Descobriram que estava circulando por João Pessoa, na Paraíba, e passaram as informações para a Polícia Civil paraibana" Fabricio Lucindo - Titular da Delegacia Regional de Linhares