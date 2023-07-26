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Comércio de veículos

Homem procurado por aplicar golpes em Linhares é preso na Paraíba

José Luiz de Souza Fonseca Junior, conhecido como "Juninho", foi localizado e preso na tarde desta quarta-feira (26) em um bairro de João Pessoa

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 17:58

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 jul 2023 às 17:58
José Luiz de Souza Fonseca Junior, de 34 anos, era procurado pela Polícia do ES após ter aplicado golpes em lojas de veículos em Linhares
José Luiz de Souza Fonseca Junior, de 34 anos, era procurado pela Polícia do ES após ter aplicado golpes em lojas de veículos em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem investigado pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de Linhares, no Norte do Estado, foi localizado e preso na tarde desta quarta-feira (26) em uma operação no bairro Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba. José Luiz de Souza Fonseca Junior, de 34 anos, conhecido como "Juninho", passou a ser procurado após ter aplicado vários golpes no comércio de veículos na cidade do norte capixaba. 
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o golpe aplicado por Juninho se iniciou com a compra de alguns veículos em lojas revendedoras de carros no município. Após a compra, ele pagava pelos automóveis e, com isso, ia ganhando a confiança dos empresários.
"Depois disso, ele comprou mais de duas cegonhas lotadas de veículos, pagando sempre um preço cheio e com cheques. Ele também vendia os carros rapidamente, mas por um valor bem mais barato. Em seguida, ele sustava [solicitava o bloqueio] dos cheques e frustrava os pagamentos", informou o delegado. 
Após aplicar os golpes, Juninho fugiu para a Paraíba, deixando um prejuízo para o lojistas de Linhares que ultrapassa R$ 3,5 milhões. 
Veículo modelo Dodge RAM foi um dos carros comprados por
Uma caminhonete modelo Dodge RAM foi uma das compradas por "Juninho" Crédito: Divulgação | Polícia Civil
"Os policiais de Linhares iniciaram as investigações, constataram a fraude e representaram pela prisão do elemento. Descobriram que estava circulando por João Pessoa, na Paraíba, e passaram as informações para a Polícia Civil paraibana"
Fabricio Lucindo - Titular da Delegacia Regional de Linhares
José Luiz de Souza Fonseca Junior foi encaminhado para o sistema carcerário da Paraíba e está à disposição da Justiça do Espírito Santo. 

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