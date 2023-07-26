Operação contra furto de combustível do RJ mira alvos no Espírito Santo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) deram início, nesta quarta-feira (26), à "Operação Exagogi", com objetivo de cumprir mandados contra empresas e integrantes de uma organização criminosa responsável por furtar combustível através da perfuração e da retirada direta dos oleodutos da Transpetro. No Espírito Santo foram oito alvos.

O MPRJ denunciou à Justiça 27 pessoas pelos crimes de furto qualificado, organização criminosa e corrupção. Entre os denunciados estão os irmãos Marcio Pereira Gabry, Mauro Pereira Gabry e Marcelo Pereira Gabry, apontados como líderes da organização. O trio figura como responsável por manter contato com os demais operadores do esquema, realizar pagamentos e organizar cada evento criminoso.

Também foi denunciado o policial militar Anderson Cordeiro Machado, apontado como braço armado da organização criminosa, responsável por informar as oportunidades em que o crime pode ser executado com menor vigilância policial.

Outro denunciado, Magnojai Rizzari Recla, conhecido como Magno, emite notas fiscais e outros documentos essenciais ao transporte do óleo furtado, bem como prestava consultoria sobre os materiais necessários para a derivação clandestina, tendo em vista seus conhecimentos técnicos obtidos na época em que trabalhava em uma mineradora.

Ainda segundo a denúncia, os criminosos compram pela internet o material necessário para as derivações clandestinas, valendo-se de instrumentos de qualidade duvidosa, mangueiras inadequadas e indivíduos sem especialização para realizar as incisões nos dutos e retirar o material. Além do dano ambiental e patrimonial, causado pela subtração de petróleo, há o dano material consubstanciado na reparação dos dutos pela equipe da Transpetro, de valor mais alto e de tempo muito elevado.

Não foi a primeira vez...