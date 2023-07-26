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Via Correios

PF apreende encomenda com 400 comprimidos de ecstasy em São Mateus

Aos policiais federais, o homem que recebeu a droga informou que comprou os entorpecentes pela internet; ele foi preso em flagrante

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 16:47

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 jul 2023 às 16:47
400 comprimidos de ecstasy entregues em uma encomenda pelos Correios foram apreendidos em São Mateus
400 comprimidos de ecstasy entregues em uma encomenda pelos Correios foram apreendidos em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (26), 400 comprimidos de ecstasy entregues em uma encomenda pelos Correios em São Mateus, no Norte do Estado. O homem que recebeu a encomenda, informou aos policiais federais da delegacia do município que comprou a droga pela internet. O nome e a idade dele não foram divulgados. 
Segundo a Polícia Federal, a ação de apreensão ocorreu após a Área de Segurança dos Correios informar à corporação sobre uma encomenda suspeita, com indicativos de presença de entorpecentes. A empresa ainda informou que a encomenda seguia para a cidade de São Mateus. 
Após solicitar judicialmente uma ação de busca e apreensão, os policiais puderam acompanhar o momento em que a mesma foi entregue. Dessa forma, foi possível realizar a prisão em flagrante do homem e constatar a presença de 400 comprimidos de ecstasy na embalagem. 
O homem preso em flagrante responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas, com pena que pode alcançar 25 anos de prisão. 
Em nota, a assessoria dos Correios informou que muitas operações de combate a ilícitos, como o caso ocorrido em São Mateus, começam por meio do processo de raio-x. Além disso, a empresa também comunicou que, por se tratar de um assunto relacionado à segurança, não há detalhamento das ocorrências para não interferir em eventuais investigações.

Confira a nota dos Correios

"Os Correios esclarecem que mantém estreita parceria com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o transporte de itens proibidos, por meio do serviço postal. Os entes que possuem a competência de fiscalização, autuação e apreensão, tais como Receita Federal, Polícia Federal, Exército, Ibama e entre outros, atuam em conjunto com a estatal na prevenção e combate à ocorrência de ilícitos. Os empregados atuam de forma diligente, visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, a empresa aciona os órgãos competentes.

A estatal possui métodos de monitoramento que são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização. Muitas das operações de combate a ilícitos começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios, como foi o caso ocorrido em São Mateus/ES, nesta quarta-feira (26). As instituições parceiras são responsáveis por dar encaminhamento às operações investigativas, conforme o caso.

Por se tratar de assunto relacionado à segurança, a empresa não detalha informações das ocorrências para não interferir em eventuais investigações."


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