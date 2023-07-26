PF apreende encomenda com 400 comprimidos de ecstasy em São Mateus

"Os Correios esclarecem que mantém estreita parceria com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o transporte de itens proibidos, por meio do serviço postal. Os entes que possuem a competência de fiscalização, autuação e apreensão, tais como Receita Federal, Polícia Federal, Exército, Ibama e entre outros, atuam em conjunto com a estatal na prevenção e combate à ocorrência de ilícitos. Os empregados atuam de forma diligente, visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, a empresa aciona os órgãos competentes.



A estatal possui métodos de monitoramento que são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização. Muitas das operações de combate a ilícitos começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios, como foi o caso ocorrido em São Mateus/ES, nesta quarta-feira (26). As instituições parceiras são responsáveis por dar encaminhamento às operações investigativas, conforme o caso.

Por se tratar de assunto relacionado à segurança, a empresa não detalha informações das ocorrências para não interferir em eventuais investigações."





