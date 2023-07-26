Criminosos invadiram mais de 100 casas neste ano em Marataízes

Durante o inverno é comum ver menos pessoas nas ruas, principalmente em regiões litorâneas que costumam ser mais movimentadas no verão. E em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, por conta da baixa temporada, os moradores se sentem mais inseguros nesta época porque, segundo eles, aumenta a incidência de furtos a casas são de veraneio. Conforme dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , 117 imóveis do município foram invadidos por criminosos neste ano, de janeiro a junho.

O professor Guilherme Ribeiro, que mora em Marataízes, contou que as invasões residência são mais comuns nos bairros de Nova Marataízes e Lagoa Funda, pois, segundo ele, não há iluminação pública suficiente.

“Semana passada mesmo, aqui em frente, uma casa de veraneio invadiram. Roubaram alguns pertences, mas de baixo valor. Outro problema é a iluminação. Eu, por exemplo, trabalho na rede pública e em alguns momentos eu preciso retornar para casa a partir de 22 horas, se não é a iluminação do veículo, pois não tem iluminação na rua”, reclamou.

Nos bairros, é comum ver muros com cacos de vidro, correntes grossas no portão e até câmeras de segurança colocadas pelos donos para impedir ou, pelo menos, inibir a entrada de ladrões.

“Diariamente você vê alguém falar que levaram tudo, só não levam as casas porque não teve como arrancar as janelas e porta”, disse o morador Isaías Izaquiel, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Mais de 100 casas foram invadidas este ano em Marataízes Crédito: Filipe Vargas

Policiamento

O levantamento da Sesp apontou que, de janeiro a junho do ano passado, foram 101 casas roubadas na cidade. Neste ano, no mesmo período, foram 117. Para que os números não aumentem ainda mais, a Polícia Militar garante que tem realizado rondas constantes e mapeado os lugares onde há o maior número de residências de veraneio.

“Estamos atuando por meio das nossas radiopatrulhas, rodando 24 horas em todos os municípios de nossa área de circunscrição, em locais residenciais e comerciais. E, nessas regiões residenciais, onde nós identificamos que há um número grande de residências de veraneio, nós procuramos mapear e intensificar o policiamento com vistas para inibir possíveis furtos que ocorram na ausência dos moradores”, afirmou o comandante da 9ª Companhia Independente de PM, major Nério Pereira da Silva Filho.