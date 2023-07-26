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Criminosos invadiram mais de 100 casas neste ano em Marataízes

Dados da Sesp mostram que  117 imóveis do município foram invadidos por criminosos neste ano, de janeiro a junho – número maior que o registrado no mesmo período de 2022

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 13:10

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

26 jul 2023 às 13:10
Durante o inverno é comum ver menos pessoas nas ruas, principalmente em regiões litorâneas que costumam ser mais movimentadas no verão. E em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, por conta da baixa temporada, os moradores se sentem mais inseguros nesta época porque, segundo eles, aumenta a incidência de furtos a casas são de veraneio. Conforme dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), 117 imóveis do município foram invadidos por criminosos neste ano, de janeiro a junho.
O professor Guilherme Ribeiro, que mora em Marataízes, contou que as invasões residência são mais comuns nos bairros de Nova Marataízes e Lagoa Funda, pois, segundo ele, não há iluminação pública suficiente.
“Semana passada mesmo, aqui em frente, uma casa de veraneio invadiram. Roubaram alguns pertences, mas de baixo valor. Outro problema é a iluminação. Eu, por exemplo, trabalho na rede pública e em alguns momentos eu preciso retornar para casa a partir de 22 horas, se não é a iluminação do veículo, pois não tem iluminação na rua”, reclamou.
Nos bairros, é comum ver muros com cacos de vidro, correntes grossas no portão e até câmeras de segurança colocadas pelos donos para impedir ou, pelo menos, inibir a entrada de ladrões.
“Diariamente você vê alguém falar que levaram tudo, só não levam as casas porque não teve como arrancar as janelas e porta”, disse o morador Isaías Izaquiel, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.
Mais de 100 casas foram invadidas este ano em Marataízes
Mais de 100 casas foram invadidas este ano em Marataízes Crédito: Filipe Vargas

Policiamento

O levantamento da Sesp apontou que, de janeiro a junho do ano passado, foram 101 casas roubadas na cidade. Neste ano, no mesmo período, foram 117. Para que os números não aumentem ainda mais, a Polícia Militar garante que tem realizado rondas constantes e mapeado os lugares onde há o maior número de residências de veraneio.
“Estamos atuando por meio das nossas radiopatrulhas, rodando 24 horas em todos os municípios de nossa área de circunscrição, em locais residenciais e comerciais. E, nessas regiões residenciais, onde nós identificamos que há um número grande de residências de veraneio, nós procuramos mapear e intensificar o policiamento com vistas para inibir possíveis furtos que ocorram na ausência dos moradores”, afirmou o comandante da 9ª Companhia Independente de PM, major Nério Pereira da Silva Filho.
A reportagem também procurou a Prefeitura de Marataízes para se posicionar sobre as queixas relacionadas à pouca iluminação pública. Em nota, a administração municipal disse que, na Avenida Atlântica, as luminárias serão substituídas por lâmpadas de LED. Nos demais pontos, segundo o órgão, tem sido realizada a manutenção e, em breve, o serviço também chegará a essas localidades.

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