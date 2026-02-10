Em Afonso Cláudio

Fugitivo que participou de chacina de família no ES é recapturado

Yantia de Carvalho Lourenço, de 24 anos, foi localizado nesta terça-feira (10) no interior da cidade, escondido em um sítio

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:31

Yantia de Carvalho Lourenço chegou a confessar o crime Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Suspeito de ter participado da chacina de uma família em família em 2022 em Vila Valério, Yantia de Carvalho Lourenço, de 24 anos, que estava foragido do sistema prisional desde o dia 1º de dezembro do ano passado, foi recapturado nesta terça-feira (10) no interior de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, o mandado de prisão foi cumprido às 6h, na localidade de Santo Antônio, zona rural do município, durante a Operação Sentinela Isolada. Yantia estava escondido no sítio de uma parente.

O suspeito, segundo a Polícia Civil, foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e dado cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus. Depois, ele será encaminhado ao presídio.

Fuga e chacina

Yantia e outros dois detentos fugiram durante a madrugada da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), em dezembro do ano passado. Segundo a polícia, ele participou de uma chacina em Vila Valério, em 24 de fevereiro de 2022, quando quatro membros da mesma família foram mortos a tiros por disputas relacionadas ao tráfico de drogas envolvendo o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC).

No dia do crime, vizinhos contaram para a polícia que viram quando quatro homens chegaram em duas motos. As vítimas foram identificadas como: Clauzira Flegler, de 41 anos; os filhos dela, Leandro Flegler, 22, e Karine Flegler, 15; e o namorado de Karine, identificado como Vinicius Silva Pinto, 25.

Os corpos da mãe e do filho ficaram caídos na plantação de pimenta, a cerca de 30 metros da casa. Eles teriam tentado fugir, mas não conseguiram. Os outros dois corpos, da filha e do namorado, estavam dentro da residência, no quarto.

Karine Flegler, 15; a mãe dela, Clauzira Flegler, de 41 anos; o irmão Leandro Flegler, e o namorado de Karine, Vinicius Silva Pinto, de 25 anos Crédito: Acervo pessoal

A Polícia Civil suspeita que a chacina tenha ligação com o tráfico de drogas. Isso porque Vinícius Silva Pinto, que morava com a família há cerca de cinco meses, era suspeito de envolvimento em crimes na região e já havia sido preso por porte de drogas em Minas Gerais.

Yantia de Carvalho Lourenço foi preso em março de 2022 e, na ocasião, confessou para a polícia ter participado da chacina, informando ainda ter praticado outros delitos mais graves.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta