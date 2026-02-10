Fugitivo que participou de chacina de família no ES é recapturado

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:31
Suspeito de ter participado da chacina de uma família em família em 2022 em Vila Valério, Yantia de Carvalho Lourenço, de 24 anos, que estava foragido do sistema prisional desde o dia 1º de dezembro do ano passado, foi recapturado nesta terça-feira (10) no interior de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o mandado de prisão foi cumprido às 6h, na localidade de Santo Antônio, zona rural do município, durante a Operação Sentinela Isolada. Yantia estava escondido no sítio de uma parente.
O suspeito, segundo a Polícia Civil, foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e dado cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus. Depois, ele será encaminhado ao presídio.
Yantia e outros dois detentos fugiram durante a madrugada da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), em dezembro do ano passado. Segundo a polícia, ele participou de uma chacina em Vila Valério, em 24 de fevereiro de 2022, quando quatro membros da mesma família foram mortos a tiros por disputas relacionadas ao tráfico de drogas envolvendo o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC).
No dia do crime, vizinhos contaram para a polícia que viram quando quatro homens chegaram em duas motos. As vítimas foram identificadas como: Clauzira Flegler, de 41 anos; os filhos dela, Leandro Flegler, 22, e Karine Flegler, 15; e o namorado de Karine, identificado como Vinicius Silva Pinto, 25.
Os corpos da mãe e do filho ficaram caídos na plantação de pimenta, a cerca de 30 metros da casa. Eles teriam tentado fugir, mas não conseguiram. Os outros dois corpos, da filha e do namorado, estavam dentro da residência, no quarto.
A Polícia Civil suspeita que a chacina tenha ligação com o tráfico de drogas. Isso porque Vinícius Silva Pinto, que morava com a família há cerca de cinco meses, era suspeito de envolvimento em crimes na região e já havia sido preso por porte de drogas em Minas Gerais.
Yantia de Carvalho Lourenço foi preso em março de 2022 e, na ocasião, confessou para a polícia ter participado da chacina, informando ainda ter praticado outros delitos mais graves.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o