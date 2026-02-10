Home
Trio é preso com munições de fuzil e roupas camufladas em Vitória

Suspeitos foram abordados após perseguição, durante a noite da última segunda-feira (9)

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12:25

Trio é preso com pistolas e munições de fuzil em Vitória
Material apreendido com trio inclui até munições de fuzil Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Três homens de 27, 21 e 19 anos foram presos no bairro Resistência, em Vitória, na noite de segunda-feira (9). Com o trio, a polícia apreendeu pistolas com seletor de rajadas, munições de fuzil e roupas camufladas.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram flagrados em atitude suspeita dentro de um carro durante uma ação da Força Tática. A operação teve início no bairro Conquista, enquanto uma equipe realizava patrulhamento na Rodovia Serafim Derenzi para coibir possíveis rotas de fuga.

Durante o patrulhamento, os militares identificaram um veículo já conhecido por supostamente ser utilizado no transporte de drogas. Ao perceberem a presença da viatura, os ocupantes levaram as mãos à cintura. Diante disso, os militares iniciaram o acompanhamento.

Os suspeitos estacionaram nas proximidades do campo de futebol do bairro Resistência e desembarcaram, sendo abordados em seguida. No interior do veículo, os policiais encontraram duas pistolas calibre 9mm com seletor de rajadas, três buchas de maconha, 29 munições de fuzil calibre 5.56mm, 91 munições calibre 9mm, além de roupas camufladas e uma touca ninja.

Os três homens e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil foi procurada para dar informações sobre a autuação do trio, mas, até a publicação desta matéria, não deu retorno.

