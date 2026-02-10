Homem invade casa de capitão da PM da reserva em Vila Velha
Publicado em 10/02/2026 às 10h43
Um homem de 44 anos foi preso após invadir a casa de um capitão da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (9), no bairro Paul, em Vila Velha. Identificado como Moisés dos Santos, ele afirmou que fugia de duas pessoas que o perseguiam quando entrou no imóvel do militar.
Segundo a PM, o detido não detalhou a suposta perseguição. Já o oficial relatou que, após ser contido, o homem começou a xingá-lo e a fazer ameaças de morte.
Moisés foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por ameaça e violação de domicílio. Como não pagou fiança, foi encaminhado ao sistema prisional.