Homem invade casa de capitão da PM da reserva em Vila Velha

Um homem de 44 anos foi preso após invadir a casa de um capitão da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (9), no bairro Paul, em Vila Velha. Identificado como Moisés dos Santos, ele afirmou que fugia de duas pessoas que o perseguiam quando entrou no imóvel do militar.

Segundo a PM, o detido não detalhou a suposta perseguição. Já o oficial relatou que, após ser contido, o homem começou a xingá-lo e a fazer ameaças de morte.