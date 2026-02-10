Homem é assassinado com golpes de foice ao cobrar dívida de R$ 150 no ES

Um homem foi morto a golpes de foice ao ajudar um comerciante a cobrar uma dívida de R$ 150 em São Jorge, distrito de Brejetuba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O caso ocorreu no último domingo (8), mas foi divulgado pela Polícia Civil apenas nesta terça-feira (10). José Antônio da Silva Luz, de 28 anos, acabou assassinado pelo homem que devia os valores após uma discussão.