Bandido invade farmácia, saqueia e leva até bicicleta do local em Guaçuí

Militares foram ao local e constataram sinais de violação e furto no estabelecimento. Uma funcionária da farmácia disse aos policiais que já estava em contato com o proprietário do comércio.

Aos PMs, a funcionária da farmácia disse, inicialmente, que havia sentido falta de uma bicicleta e da quantia de R$ 600 que estava no caixa, não sabendo precisar o que maus teria sido subtraído do local. Ela disse que o dono do estabelecimento iria posteriormente à delegacia registrar o crime.