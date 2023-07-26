Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Bandido invade farmácia, saqueia e leva até bicicleta do local em Guaçuí

Câmeras de segurança flagraram homem saindo com objetos nas mãos, dinheiro do caixa e furtando uma bicicleta do estabelecimento na madrugada de terça-feira (25)

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 12:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jul 2023 às 12:42
Câmeras de segurança de uma farmácia na Avenida Joaquim Machado Faria, no bairro Quincas Machado, Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, flagraram a ação de um criminoso na madrugada de terça-feira (25). Além de sair com vários objetos nas mãos e levar o dinheiro do caixa, o homem furtou uma bicicleta do estabelecimento.
Segundo a Polícia Militar, uma mulher ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e informou que estava passando pelo local, na manhã de terça-feira, quando viu uma farmácia aberta, produtos revirados e moedas no chão.
Homem invade farmácia em Guaçuí
Homem invade farmácia em Guaçuí Crédito: Reprodução/ Videomonitoramento
Militares foram ao local e constataram sinais de violação e furto no estabelecimento. Uma funcionária da farmácia disse aos policiais que já estava em contato com o proprietário do comércio.
Aos PMs, a funcionária da farmácia disse, inicialmente, que havia sentido falta de uma bicicleta e da quantia de R$ 600 que estava no caixa, não sabendo precisar o que maus teria sido subtraído do local. Ela disse que o dono do estabelecimento iria posteriormente à delegacia registrar o crime.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o invasor foi identificado ou preso, mas a informação é de que, caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, presencialmente ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guaçuí Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados