Bandido invade farmácia, saqueia e leva até bicicleta do local em Guaçuí

Câmeras de segurança de uma farmácia na Avenida Joaquim Machado Faria, no bairro Quincas Machado, Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, flagraram a ação de um criminoso na madrugada de terça-feira (25). Além de sair com vários objetos nas mãos e levar o dinheiro do caixa, o homem furtou uma bicicleta do estabelecimento.
Segundo a Polícia Militar, uma mulher ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e informou que estava passando pelo local, na manhã de terça-feira, quando viu uma farmácia aberta, produtos revirados e moedas no chão.
Militares foram ao local e constataram sinais de violação e furto no estabelecimento. Uma funcionária da farmácia disse aos policiais que já estava em contato com o proprietário do comércio.
Aos PMs, a funcionária da farmácia disse, inicialmente, que havia sentido falta de uma bicicleta e da quantia de R$ 600 que estava no caixa, não sabendo precisar o que maus teria sido subtraído do local. Ela disse que o dono do estabelecimento iria posteriormente à delegacia registrar o crime.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o invasor foi identificado ou preso, mas a informação é de que, caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, presencialmente ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial.