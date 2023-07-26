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Alfândega retém quase R$ 200 mil em celulares e notebooks em loja no ES

Foi detectado que o estabelecimento disponibilizava mercadorias de origem estrangeira, sem os documentos comprovando a regularidade na importação ou da aquisição no mercado interno

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2023 às 15:27
Entre os itens retidos estão aparelhos celulares, smartwatches, tablets e notebooks
Entre os itens retidos estão aparelhos celulares, smartwatches, tablets e notebooks Crédito: Receita Federal
Uma operação realizada pela Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória (ALF/VIT), na última terça-feira (25), reteve aparelhos celulares, smartwatches, tablets e notebooks de uma loja em Vila Velha. De acordo com o órgão, os eletrônicos foram avaliados em quase R$200 mil. O nome do estabelecimento não foi repassado. 
Após pesquisas feitas pela Equipe de Repressão da ALF/VIT, foi detectado que a loja disponibilizava para venda mercadorias de origem estrangeira sem os documentos comprovando a regularidade na importação ou sua aquisição no mercado interno.
Segundo explicou o órgão, o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos que comprovem a regularidade na aquisição das mercadorias. Caso apresente, os itens serão devolvidos. No entanto, se não for comprovada a entrada da mercadoria de forma regular no País, será aplicada pena de perdimento e, posteriormente, o item poderá ser leiloado ou destinado à doação.
Alfândega retém quase R$ 200 mil em celulares e notebooks em loja no ES

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