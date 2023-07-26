Uma operação realizada pela Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória (ALF/VIT), na última terça-feira (25), reteve aparelhos celulares, smartwatches, tablets e notebooks de uma loja em Vila Velha. De acordo com o órgão, os eletrônicos foram avaliados em quase R$200 mil. O nome do estabelecimento não foi repassado.
Após pesquisas feitas pela Equipe de Repressão da ALF/VIT, foi detectado que a loja disponibilizava para venda mercadorias de origem estrangeira sem os documentos comprovando a regularidade na importação ou sua aquisição no mercado interno.
Segundo explicou o órgão, o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos que comprovem a regularidade na aquisição das mercadorias. Caso apresente, os itens serão devolvidos. No entanto, se não for comprovada a entrada da mercadoria de forma regular no País, será aplicada pena de perdimento e, posteriormente, o item poderá ser leiloado ou destinado à doação.
Alfândega retém quase R$ 200 mil em celulares e notebooks em loja no ES