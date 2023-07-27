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Dono foi multado

Boiada solta: 55 bois e vacas invadem as ruas em bairro de Linhares

Animais flagrados andando em via pública do bairro Três Barras foram recolhidos e levados para um sítio no interior do município; dono foi multado em cerca de R$ 30 mil, segundo a prefeitura

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 08:47

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jul 2023 às 08:47
Bois em avenida do bairro Três Barras, em Linhares
Bois em avenida do bairro Três Barras, em Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Uma cena inusitada chamou atenção no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última terça-feira (25). Ao todo, 55 bois e vacas foram flagrados andando em via pública. Os animais foram apreendidos e levados para um sítio no interior do município, onde permanecem sob os cuidados de um veterinário. O proprietário dos gados foi multado R$ 30.316,00, informou a prefeitura.
Segundo a Prefeitura de Linhares, as ações de recolhimento de animais nas ruas são realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública em parceria com uma empresa, para a segurança no trânsito, com objetivo de evitar acidentes. Desde o início dos trabalhos, 57 animais – 55 bois e vacas, um cavalo e uma égua – já foram encaminhados para o sítio, onde permanecerão até que ocorra o pagamento da multa.
Segundo a administração municipal, para cada animal apreendido é aplicada uma multa de R$ 318 pelo recolhimento, mais R$ 42,40 pela diária de cuidados. Há ainda o valor da captura, de R$ 148,80 por animal. Caso haja reincidência, as multas serão cominadas em dobro e em caso de nova reincidência, o triplo. 
Se o morador de Linhares encontrar animais soltos nas ruas, ele pode entrar em contato para denunciar por meio do telefone 0800 283 1370, informou a prefeitura.

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