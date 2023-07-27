Boiada solta: 55 bois e vacas invadem as ruas em bairro de Linhares

Segundo a administração municipal, para cada animal apreendido é aplicada uma multa de R$ 318 pelo recolhimento, mais R$ 42,40 pela diária de cuidados. Há ainda o valor da captura, de R$ 148,80 por animal. Caso haja reincidência, as multas serão cominadas em dobro e em caso de nova reincidência, o triplo.