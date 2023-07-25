Homem tem casa invadida por três criminosos e é esfaqueado em Linhares

Um homem foi esfaqueado no peito após ter a casa invadida por três suspeitos no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (24). O filho da vítima contou para a Polícia Militar que os autores do crime teriam confundido o morador com o irmão dele, que está preso.
A PM informou que foi acionada para ir até o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas depois soube que a vítima havia sido transferida para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. Os militares foram para o local, já na madrugada desta terça-feira (25), onde ouviram o relato do filho do homem esfaqueado.
De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a vítima disse não saber o motivo do crime, nem quem eram os suspeitos. A reportagem não teve acesso a informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A corporação afirmou que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, completou a corporação, em nota.