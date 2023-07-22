Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso em Linhares

Um homem de 62 anos, identificado como José Ivo Casoti Rossoni, foi preso na região de Rio Quartel, na tarde da última sexta-feira (21), após operações policiais realizadas em Linhares, no Norte do Estado. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio, no distrito de Guaxe, na zona rural do município.

A Polícia Civil realizou operações policiais na cidade com objetivo de cumprir mandados de prisões em aberto. Uma das equipes se dirigiu a região de Rio Quartel, onde realizaram buscas e localizaram José Ivo, em uma loja de conveniência, próxima a um posto de combustível.

Ele foi encaminhado para delegacia regional de Linhares e logo depois para a Penitenciária Regional de Linhares, e está à disposição da Justiça.