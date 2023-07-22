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Detenção

Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso em Linhares

Operações da Polícia Civil foram realizadas na tarde da última sexta-feira (21), na região de Rio Quartel,

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 10:21

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

22 jul 2023 às 10:21
Um homem de 62 anos, identificado como José Ivo Casoti Rossoni, foi preso na região de Rio Quartel, na tarde da última sexta-feira (21), após operações policiais realizadas em Linhares, no Norte do Estado. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio, no distrito de Guaxe, na zona rural do município. 
A Polícia Civil realizou operações policiais na cidade com objetivo de cumprir mandados de prisões em aberto. Uma das equipes se dirigiu a região de Rio Quartel, onde realizaram buscas e localizaram José Ivo, em uma loja de conveniência, próxima a um posto de combustível.
Ele foi encaminhado para delegacia regional de Linhares e logo depois para a Penitenciária Regional de Linhares, e está à disposição da Justiça.
José Ivo Casoti Rossoni foi preso em Linhares
José Ivo Casoti Rossoni foi preso em Linhares Crédito: Polícia Civil

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