Associação dos Empresários de Vitória tem primeira diretoria eleita

De acordo com Bruno Chieppe, a nova entidade representa uma conquista importante para o empresariado de Vitória.





“Vitória possui enorme relevância econômica, institucional e estratégica. A criação da Assevix nasce da percepção de que o setor produtivo precisa ter uma voz organizada, técnica e representativa, capaz de contribuir com os debates sobre o futuro da cidade e apoiar iniciativas que estimulem o desenvolvimento sustentável e a competitividade”, destaca.





O novo presidente também destaca que pretende atuar de forma colaborativa e integrada com diferentes setores da sociedade.





“Nosso objetivo é reunir empresários de diferentes segmentos para pensar Vitória de forma estratégica, contribuindo com propostas, debates e ações que fortaleçam o ambiente de negócios e a qualidade de vida da capital”, afirma Bruno Chieppe.





Confira, abaixo, quem ocupa os cargos da diretoria e dos conselhos:





Diretoria

Diretor Presidente: Bruno Pretti Chieppe - Grupo Águia Branca

Diretor: Max da Mata - Grupo Comprocard

Diretor: Fabrício Cambruzzi - Sicredi

Diretor: Marcelo Braga - Liga de Eventos

Diretora: Juliana Tommasi - Grupo Tommasi

Diretor: José Renato Loureiro - Saga Desenvolvimento e Premium Imóveis

Diretor: Gilvan Badke - EMEG Gestão





Conselho Deliberativo

Dejair Xavier Cordeiro - Unimed

Alexandre Theodoro - Faesa

Francisco Carvalho - Time Now

Paulo Henrique Corrêa - Valor Investimentos





Conselho Fiscal

Membro: Eric Serrano Ferreira - Colégio UP

Membro: Rogério Abranches Alcântara - Engesolda

Membro: Rodrigo Reis Cyrino - Cartório de Registro de Imóveis de Jardim Camburi

Suplente: Niase Bourjaille - Mind Works

Suplente: Fernanda Carvalho - Lince Psicoespaço

Suplente: Ana Luiza Azevedo - Óticas Paris