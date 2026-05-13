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Associação dos Empresários de Vitória tem primeira diretoria eleita

Com mais de 30 empresas fundadoras, a Assevix será presidida pelo executivo Bruno Chieppe, do Grupo Águia Branca

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 17:00

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

13 mai 2026 às 17:00

Vitória ganhou uma nova entidade com foco no fortalecimento dos negócios. A Associação dos Empresários de Vitória (Assevix) propõe um espaço permanente de diálogo para reunir lideranças, articular pautas estratégicas e representar os interesses dos empresários em busca do desenvolvimento da cidade.


Com mais de 30 empresas envolvidas em sua criação, anunciada no fim do ano passado, a diretoria da Assevix foi eleita na última sexta-feira (8), com Bruno Chieppe assumindo a presidência. Diretor de Relações Institucionais da holding do Grupo Águia Branca, Chieppe participa de iniciativas ligadas ao desenvolvimento econômico e ao fomento do setor produtivo.

A diretoria da Assevix (da esquerda para a direita): Fabricio Cambruzzi, Marcelo Braga, José Renato Loureiro de Almeida, Max da Mata, Bruno Pretti Chieppe, Juliana Tommasi e Gilvan Badke Divulgação

De acordo com Bruno Chieppe, a nova entidade representa uma conquista importante para o empresariado de Vitória. 


“Vitória possui enorme relevância econômica, institucional e estratégica. A criação da Assevix nasce da percepção de que o setor produtivo precisa ter uma voz organizada, técnica e representativa, capaz de contribuir com os debates sobre o futuro da cidade e apoiar iniciativas que estimulem o desenvolvimento sustentável e a competitividade”, destaca.


O novo presidente também destaca que pretende atuar de forma colaborativa e integrada com diferentes setores da sociedade.


“Nosso objetivo é reunir empresários de diferentes segmentos para pensar Vitória de forma estratégica, contribuindo com propostas, debates e ações que fortaleçam o ambiente de negócios e a qualidade de vida da capital”, afirma Bruno Chieppe.


Confira, abaixo, quem ocupa os cargos da diretoria e dos conselhos:


Diretoria

Diretor Presidente: Bruno Pretti Chieppe - Grupo Águia Branca 

Diretor: Max da Mata - Grupo Comprocard 

Diretor: Fabrício Cambruzzi - Sicredi 

Diretor: Marcelo Braga - Liga de Eventos 

Diretora: Juliana Tommasi - Grupo Tommasi 

Diretor: José Renato Loureiro - Saga Desenvolvimento e Premium Imóveis 

Diretor: Gilvan Badke - EMEG Gestão 


Conselho Deliberativo

Dejair Xavier Cordeiro - Unimed 

Alexandre Theodoro - Faesa 

Francisco Carvalho - Time Now 

Paulo Henrique Corrêa - Valor Investimentos 


Conselho Fiscal

Membro: Eric Serrano Ferreira - Colégio UP 

Membro: Rogério Abranches Alcântara - Engesolda 

Membro: Rodrigo Reis Cyrino - Cartório de Registro de Imóveis de Jardim Camburi 

Suplente: Niase Bourjaille - Mind Works 

Suplente: Fernanda Carvalho - Lince Psicoespaço 

Suplente: Ana Luiza Azevedo - Óticas Paris

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