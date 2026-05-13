Associação dos Empresários de Vitória tem primeira diretoria eleita

Vitória ganhou uma nova entidade com foco no fortalecimento dos negócios. A Associação dos Empresários de Vitória (Assevix) propõe um espaço permanente de diálogo para reunir lideranças, articular pautas estratégicas e representar os interesses dos empresários em busca do desenvolvimento da cidade.
Com mais de 30 empresas envolvidas em sua criação, anunciada no fim do ano passado, a diretoria da Assevix foi eleita na última sexta-feira (8), com Bruno Chieppe assumindo a presidência. Diretor de Relações Institucionais da holding do Grupo Águia Branca, Chieppe participa de iniciativas ligadas ao desenvolvimento econômico e ao fomento do setor produtivo.
De acordo com Bruno Chieppe, a nova entidade representa uma conquista importante para o empresariado de Vitória.
“Vitória possui enorme relevância econômica, institucional e estratégica. A criação da Assevix nasce da percepção de que o setor produtivo precisa ter uma voz organizada, técnica e representativa, capaz de contribuir com os debates sobre o futuro da cidade e apoiar iniciativas que estimulem o desenvolvimento sustentável e a competitividade”, destaca.
O novo presidente também destaca que pretende atuar de forma colaborativa e integrada com diferentes setores da sociedade.
“Nosso objetivo é reunir empresários de diferentes segmentos para pensar Vitória de forma estratégica, contribuindo com propostas, debates e ações que fortaleçam o ambiente de negócios e a qualidade de vida da capital”, afirma Bruno Chieppe.
Confira, abaixo, quem ocupa os cargos da diretoria e dos conselhos:
Diretoria
Diretor Presidente: Bruno Pretti Chieppe - Grupo Águia Branca
Diretor: Max da Mata - Grupo Comprocard
Diretor: Fabrício Cambruzzi - Sicredi
Diretor: Marcelo Braga - Liga de Eventos
Diretora: Juliana Tommasi - Grupo Tommasi
Diretor: José Renato Loureiro - Saga Desenvolvimento e Premium Imóveis
Diretor: Gilvan Badke - EMEG Gestão
Conselho Deliberativo
Dejair Xavier Cordeiro - Unimed
Alexandre Theodoro - Faesa
Francisco Carvalho - Time Now
Paulo Henrique Corrêa - Valor Investimentos
Conselho Fiscal
Membro: Eric Serrano Ferreira - Colégio UP
Membro: Rogério Abranches Alcântara - Engesolda
Membro: Rodrigo Reis Cyrino - Cartório de Registro de Imóveis de Jardim Camburi
Suplente: Niase Bourjaille - Mind Works
Suplente: Fernanda Carvalho - Lince Psicoespaço
Suplente: Ana Luiza Azevedo - Óticas Paris