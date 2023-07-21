Homem joga gasolina e ateia fogo em cachorro dentro de lixeira em Brejetuba

O animal foi encontrado em estado grave e precisou ser socorrido. Crédito: Divulgação/Leitor A Gazeta

Um cachorro foi vítima de maus-tratos em Brejetuba , no Sul do Estado. O animal entrou em uma lixeira no meio da rua e depois uma pessoa ateou fogo no animal. O cão precisou ser levado para uma clínica veterinária. Nenhum suspeito foi encontrado e identificado até o momento.

O caso ocorreu na zona rural do município. A Polícia Militar informou que foi acionada por uma solicitante dizendo que o cachorro dele estaria na rua revirando um lixo, quando acabou incendiado.

De acordo com informações da Delegacia Brejetuba, o dono do cachorro, um labrador, teria fugido de casa após abrirem o portão, e em seguida, pulado em um latão de lixo, quando foi incendiado por um homem.

Segundo o dono, um morador da localidade teria se aproveitado da situação e, sem nenhum motivo, jogado gasolina no latão que o cachorro estava, ateando fogo em seguida. Uma testemunha teria visto a cena. Após o ocorrido, o cachorro foi socorrido pelos próprios donos, e está sob cuidados veterinários, tendo sofrido queimaduras pelo corpo.