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Maus-tratos

Homem joga gasolina e ateia fogo em cachorro dentro de lixeira em Brejetuba

Crime foi na tarde dessa quinta-feira (20), no interior do município do Caparaó capixaba; o cão, um labrador, foi socorrido às pressas com muitas queimaduras para uma clínica veterinária

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 18:04

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

21 jul 2023 às 18:04
Cachorro Brejetuba
O animal foi encontrado em estado grave e precisou ser socorrido. Crédito: Divulgação/Leitor A Gazeta
Um cachorro foi vítima de maus-tratos em Brejetuba, no Sul do Estado. O animal entrou em uma lixeira no meio da rua e depois uma pessoa ateou fogo no animal. O cão precisou ser levado para uma clínica veterinária. Nenhum suspeito foi encontrado e identificado até o momento.
O caso ocorreu na zona rural do município. A Polícia Militar informou que foi acionada por uma solicitante dizendo que o cachorro dele estaria na rua revirando um lixo, quando acabou incendiado.
De acordo com informações da Delegacia Brejetuba, o dono do cachorro, um labrador, teria fugido de casa após abrirem o portão, e em seguida, pulado em um latão de lixo, quando foi incendiado por um homem.
Segundo o dono, um morador da localidade teria se aproveitado da situação e, sem nenhum motivo, jogado gasolina no latão que o cachorro estava, ateando fogo em seguida. Uma testemunha teria visto a cena. Após o ocorrido, o cachorro foi socorrido pelos próprios donos, e está sob cuidados veterinários, tendo sofrido queimaduras pelo corpo.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Brejetuba e, por enquanto, detalhes não serão divulgados.

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