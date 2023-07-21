Polícia apreende 64 caixas com cigarros contrabandeados em Linhares

Carga de cigarros contrabandeados apreendida no bairro Shell Crédito: Cristian Miranda

A Polícia Civil apreendeu 64 caixas com cigarros contrabandeados no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado e, contra ele, constava um mandado de busca e apreensão, mas o homem não foi encontrado no local onde estava a carga.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, a polícia suspeita que o material proibido seja de origem do Paraguai e tenha sido trazido para ser comercializado no Brasil.

“Normalmente esses cigarros vêm do Paraguai, são contrabandeados no Brasil, chegam em Linhares e são distribuídos em estabelecimentos. Nesse caso, foi feito um trabalho antecipadamente, com levantamento dos policiais civis. Os policiais cercaram a casa, não havia ninguém no local, mas foi encontrada essa quantidade enorme de cigarros”, contou Lucindo.

A Polícia Civil informou, no final da tarde desta sexta-feira, que ainda finalizaria a contagem de cigarros apreendidos. Os produtos, depois, vão passar pela perícia e serão destruídos, segundo o delegado. O suspeito, que não foi encontrado, será intimado para prestar depoimento. “Como o suspeito não foi localizado, ele vai ser intimado para comparecer na delegacia. Vai ser interrogado e tudo depois será encaminhado para o poder judiciário”, finalizou Fabrício Lucindo.