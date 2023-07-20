Homem solta algemas, foge da polícia e é preso de novo em Linhares

Wallace dos Santos, de 32 anos, também conhecido como "Neguinho" Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 32 anos conseguiu soltar as algemas e fugir de policiais após ser preso em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , Wallace dos Santos, que é condenado por crimes de roubos e homicídio e estava foragido, foi pego em flagrante na última terça-feira (18). No dia seguinte, na quarta-feira (19), ele conseguiu se desvencilhar dos agentes quando realizava exames no Serviço Médico Legal (SML) do município, mas acabou recapturado cerca de 40 minutos depois.

Quando foi preso na terça-feira, no Residencial Rio Doce, bairro Aviso, Wallace resistiu à abordagem e os policiais sabiam do risco dele tentar fugir. Segundo a Polícia Civil, antes de ser levado ao sistema prisional, ele foi levado ao SML (no mesmo bairro onde foi preso) para fazer exames, procedimento comum antes do encaminhamento ao presídio.

Wallace estava algemado e escoltado pela polícia, mas conseguiu abrir as algemas e saiu correndo, conforme apuração de A Gazeta. Ele foi encontrado menos de uma hora depois pelos policiais, em outra região do bairro conhecida como Pó do Aviso.

O homem havia sido autuado em flagrante por tráfico de drogas, receptação de material roubado e posse ilegal de arma de fogo. Além dele, um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17, apreendido. Na casa onde os três indivíduos estavam a polícia encontrou drogas, um revólver calibre 38, munições e três motocicletas roubadas.

Agora, depois de ser recapturado após fugir, Wallace também será autuado por dano ao patrimônio público, segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça.