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Moradores de Linhares cobram rodoviária e voos comerciais na cidade

Apesar de ser uma das cidades que mais cresceu no Estado, Linhares não possui um terminal rodoviário; além disso, o aeroporto do município não teve voos comerciais desde sua inauguração

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 16:46

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

18 jul 2023 às 16:46
A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, conta com algo que existe em poucos locais: um aeroporto. Mas o curioso é que o município, que tem mais de 166 mil habitantes e que, segundo o Censo de 2022, apresentou alto crescimento populacional nos últimos anos, não possui um terminal rodoviário.
O pedido da população por uma rodoviária com estrutura adequada para receber os passageiros é antiga. Segundo informações de uma empresa que faz o embarque o desembarque na cidade, a procura por passagens aumentou em 30%. Apenas no último final de semana (entre os dias 14 e 16 de julho), foram 2900 passageiros. A expectativa é que no próximo final de semana sejam três mil pessoas embarcando e desembarcando em Linhares. Os principais destinos são os municípios de Vitória, Serra, Aracruz e São Mateus.
Com a falta de um terminal rodoviário, cada empresa de ônibus tem um ponto de embarque e desembarque. Por isso, quem utiliza o serviço pede por melhorias. 
Outra expectativa dos moradores é o início dos voos comerciais no aeroporto do município. A pista, que já foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), tem capacidade para receber voos de até 150 passageiros. No entanto, desde a inauguração, em abril deste ano, não houve nenhum voo. A expectativa é que, assim que começar a funcionar, o aeroporto movimente a economia da região.

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