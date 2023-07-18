Moradores de Linhares cobram rodoviária e voos comerciais na cidade

A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo , conta com algo que existe em poucos locais: um aeroporto. Mas o curioso é que o município, que tem mais de 166 mil habitantes e que, segundo o Censo de 2022, apresentou alto crescimento populacional nos últimos anos, não possui um terminal rodoviário.

O pedido da população por uma rodoviária com estrutura adequada para receber os passageiros é antiga. Segundo informações de uma empresa que faz o embarque o desembarque na cidade, a procura por passagens aumentou em 30%. Apenas no último final de semana (entre os dias 14 e 16 de julho), foram 2900 passageiros. A expectativa é que no próximo final de semana sejam três mil pessoas embarcando e desembarcando em Linhares. Os principais destinos são os municípios de Vitória, Serra, Aracruz e São Mateus.

Com a falta de um terminal rodoviário, cada empresa de ônibus tem um ponto de embarque e desembarque. Por isso, quem utiliza o serviço pede por melhorias.