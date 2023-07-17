Filhote de pinguim é resgatado debilitado em praia de Anchieta

Um filhote de pinguim foi resgatado na Praia Central, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã de sábado (15). O animal foi levado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica, na Grande Vitória, e segundo o diretor do instituto, Luis Felipe Mayorga, o animal está muito debilitado.

Uma equipe técnica da Ambipar Environmental Response – atual responsável pela execução do projeto realizado pela Petrobras de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES) – foi acionada e realizou o resgate. Segundo o órgão, o pinguim foi encaminhado para tratamento no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), e segue estável, em tratamento.

Pinguim é resgatado em praia de Anchieta Crédito: Vagner Coslop

A Ambipar Environmental Response explicou que o animal é da espécie Spheniscus magellanicus pinguim-de-magalhães). “Ele apresentava debilidade, porém estava ativo e sem ferimentos aparentes. Indivíduos desta espécie são comumente encontrados ao longo da costa sul e sudeste do litoral brasileiro no inverno, período quando as aves se dispersam das colônias reprodutivas na Argentina em busca de alimento”, informou, por nota.

A orientação do órgão é que ao se deparar com um pinguim vivo debilitado na praia, a se é acionar imediatamente a PMP-BC/ES para o resgate, por meio dos telefones 0800-039-5005 (ES) e 0800-026-2828 (RJ).

Outra recomendação é evitar o contato próximo com as aves, manter animais domésticos afastados, não ofertar nenhum tipo de alimento ao animal e nem tentar devolvê-lo ao mar.