Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Filhote de pinguim é resgatado debilitado em praia de Anchieta

Animal foi encaminhado para tratamento no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), tem estado de saúde estável e está em tratamento

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 12:23

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jul 2023 às 12:23
Um filhote de pinguim foi resgatado na Praia Central, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã de sábado (15). O animal foi levado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica, na Grande Vitória, e segundo o diretor do instituto, Luis Felipe Mayorga, o animal está muito debilitado.
Uma equipe técnica da Ambipar Environmental Response – atual responsável pela execução do projeto realizado pela Petrobras de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES) – foi acionada e realizou o resgate. Segundo o órgão, o pinguim foi encaminhado para tratamento no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), e segue estável, em tratamento.
Pinguim é resgatado em praia de Anchieta
Pinguim é resgatado em praia de Anchieta Crédito: Vagner Coslop
A Ambipar Environmental Response explicou que o animal é da espécie Spheniscus magellanicus pinguim-de-magalhães). “Ele apresentava debilidade, porém estava ativo e sem ferimentos aparentes. Indivíduos desta espécie são comumente encontrados ao longo da costa sul e sudeste do litoral brasileiro no inverno, período quando as aves se dispersam das colônias reprodutivas na Argentina em busca de alimento”, informou, por nota.
A orientação do órgão é que ao se deparar com um pinguim vivo debilitado na praia, a se é acionar imediatamente a PMP-BC/ES para o resgate, por meio dos telefones 0800-039-5005 (ES) e 0800-026-2828 (RJ).
Outra recomendação é evitar o contato próximo com as aves, manter animais domésticos afastados, não ofertar nenhum tipo de alimento ao animal e nem tentar devolvê-lo ao mar.
Caso o animal esteja morto, se deve manter distância do animal e acionar da equipe técnica especializada da Ambipar Environmental Response para o recolhimento da carcaça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Praias es
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados